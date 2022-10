Luistercijfers: Nostalgie blijft vaste waarde in het radiolandschap

Vandaag werden de nieuwe CIM-cijfers bekend gemaakt, over de periode van mei tot en met augustus van dit jaar. Algemeen zie je daarin dat er minder naar de radio werd geluisterd.

Het is dan ook de periode waarin veel mensen op vakantie waren. Nostalgie verliest in dagelijks bereik, maar wint in luisterduur. Op maandbasis bereikt het station meer dan 1,2 miljoen luisteraars.

Nostalgie+, het digitale kanaal dat in deze meting nog maar een jaar bestond, bevestigt in bereik en groeit in luisterduur. Digitale zenders worden over het algemeen graag beluisterd. Alle DAB+-zenders zijn ondertussen samen goed voor bijna 6% marktaandeel. Digitaal luisteren zit dus in de lift.

NRJ gaat er op vooruit en haalt in totaalbereik bijna 200.000 luisteraars.

Managing director Radio, Tom Klerkx: 'De zomer is altijd wat atypisch op het vlak van radio luisteren. We beleefden met Nostalgie een fantastische zomer en vonden het fijn om samen met onze luisteraar naar buiten te komen. Er was ons Beach Festival en we maakten radio op de dijk van Nieuwpoort. Het was uniek om zoveel enthousiaste mensen bij elkaar te zien. Het zijn dezelfde mensen die we elke dag bereiken met onze programma’s en dat blijven we doen. Zo bleek net nog met onze '80s Top 880' en de uitverkochte 80s Party die erop volgde. Er zijn voor de luisteraars en hen geven wat ze willen, namelijk een muzikale beleving die hen een goed gevoel geeft, dat is hetgeen wat we blijven doen, elke dag. Het is ook fijn te zien dat Nostalgie+ en NRJ hun plek in het radiolandschap blijven innemen.'