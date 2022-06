Luistercijfers: Klap voor Studio Brussel, Radio 2 blijft grootste

Foto: Studio Brussel - © VRT 2022

In het voorjaar, in de periode gemeten tussen januari en april 2022, luisterden elke dag 2,6 miljoen mensen naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).