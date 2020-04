Lockdowninitiatieven VIER.be en VIJF.be doen online bereik flink stijgen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Met 'Topdokters Corona', 'Gert Late Night', '#corona2020' en 'De Container Cup' maakte VIER de afgelopen weken meer programma's dan voorzien om de thuiszitters zowel te informeren als te entertainen.

Maar VIER en VIJF zorgden niet alleen voor een dagelijkse portie relevante content op het scherm, ook online zijn VIER en VIJF meer dan ooit aanwezig: nieuwe online formats als Homeparty met Kat en Viktor Vlogdown zorgen niet alleen voor een stevige groei in het online bereik van VIER, deze digitale nieuwkomers scoren ook naast de smartphone of tablet en zorgen voor nieuws in binnen- en buitenland.

Viktor Vlogdown met Viktor Verhulst, Wim Zingt met Wim Opbrouck, Kat Homeparty met Kat Kerkhofs en Hot in uw kot met Goedele Liekens zijn ondertussen uitgegroeid tot dagelijkse vaste afspraken op VIER.be en VIJF.be. En met succes: ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar - van 14 maart tot 28 april - zien vier.be en vijf.be hun online bereik stijgen met een miljoen views, goed voor een mooie groei van elf procent.

Kat Kerkhofs gaat elke weekdag rond de middag live met haar Homeparty op Instagram waarbij ze met een BV of BN'er videochat om te horen hoe zij hun quarantaine doorbrengen, haar gasten varieerden al van Mathieu Terryn over Martin Meiland tot Romelu Lukaku. Haar dagelijkse Homeparty zorgt niet alleen voor veel kijkers, het genereert ook veel nieuws, soms zelfs tot buiten de landsgrenzen.

Haar live Homeparty op Instagram lokt gemiddeld 25 a 30.000 live kijkers, met enkele opmerkelijke uitschieters als de Homeparty met Radja Nainggolan, waarbij 41.000 live keken, en die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, waarbij in totaal 87.000 mensen live mee keken. De recapvideo's van Homeparty met Kat zijn intussen al goed voor meer dan een half miljoen views.

3 miljoen views voor Viktor Vlogdown

Het is duidelijk dat de Vlaming naast nieuwsgaring ook nood heeft aan ontspanning en Viktor Vlogdown is daar het perfecte online bewijs van: de vlogs waarin Viktor Verhulst het leven in Oostduinkerke met zijn familie in beeld brengt werden intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.

De meesterlijke Wim Opbrouck trakteert ons via vier.be elke ochtend op een liedje aan zijn piano - intussen al goed voor 50.021 views - zolang we moeten thuisblijven. En ook relatie-advies van Goedele Liekens scoort: Hot in uw Kot! - waarbij Goedele alle relatie-, liefdes- en seksvragen in tijden van Corona probeert te beantwoorden- tikt af op 72.000 views.

SBS en Telenet lanceerden op 1 april ook nieuwe afleveringen van de populaire jongerenreeks 'wtFOCK'. Eigen aan het real-time karakter van de serie volgen we in 'wtFOCKdown' de personages in quarantaine via videocalls, video's en berichtjes. De clips van hun lockdown communicatie zijn sinds 1 april beschikbaar op WTFOCK.be en werden in totaal al 1.449.000 keer bekeken. Ook de episodes van eerdere verhalen - beschikbaar op wtFOCK.be en VIJF.be - blijft de jeugd boeien en werden zo'n 215.000 keer bekeken, goed voor 1.664.000 views in totaal op beide platformen sinds begin deze maand.