Lieven Van Gils in voetsporen van wijlen Ward Verrijcken als film- en seriekenner VRT NWS

Lieven Van Gils zal vanaf september 2021 de brede verslaggeving en duiding rond films, series en de fictiesector bij VRT NWS voor zijn rekening nemen.

Lieven Van Gils is in de eerste plaats een sterke journalist met bakken ervaring op en achter de schermen. Hij heeft verschillende programma’s voor de nieuwsdienst gemaakt, hij beheerst het televisie- en radiovak en zal ook digitaal zijn weg vinden. Lieven zal zich de volgende maanden voorbereiden op zijn nieuwe functie en zich verder verdiepen in de film- en fictiewereld.

Ondertussen werkt hij ook nog aan een aantal projecten waaronder 'Het Scheldepeloton', een zesdelige wielerdocumentaire voor Canvas.

Vanaf september maakt Lieven deel uit van de cultuurredactie van VRT NWS. Door zijn journalistiek métier en zijn brede blik op film geniet hij het volste vertrouwen van de nieuwsredactie. Hij neemt in zijn nieuwe rol de fakkel over van Ward Verrijcken die in het najaar van 2020 plots is overleden.

Lieven Van Gils: 'Ik begin hieraan met een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik mij ga kunnen onderdompelen in de wereld van de film, een oude liefde die altijd dichtbij is gebleven. Maar ik was liever nooit in de plaats gekomen van onze dierbare collega en vriend Ward Verrijcken. Ik mis hem. Wij missen hem. Ik neem hem mee op mijn pad en zie het als een grote eer dat ik zijn werk mag verder zetten.'