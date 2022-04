'Les Yeux de Ma Mère' van Arno op 1 in de 'Radio 1 Classics 1000'

Het nummer 'Les Yeux de Ma Mère' van Arno is de nummer 1 in de 'Radio 1 Classics 1000'. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze dertiende editie van de lijst als dé ultieme classic.

Sinds vrijdagochtend werd er massaal gestemd op de 20 nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. Met 'Les Yeux de Ma Mère' heeft de luisteraar duidelijk een emotionele keuze gemaakt. Pink Floyds 'Wish You Were Here', dat vorig jaar voor het eerst 'Stairway to Heaven' van de troon stootte, moet nu al troonsafstand doen en strandt op plaats 2. 'Martha' van Tom Waits eindigt op plaats 3.

Twee weken lang loodsten Sien Wynants, Ronald Verhaegen, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Ilse Liebens, Korneel De Clercq, Annelies Moons en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door hun all time favourites. Vandaag was het tijd voor de Top 100 van de 'Radio 1 Classics 1000', met de ultieme ontknoping net voor 20.00 uur.

Top 20

1. (108) 'Les Yeux de Ma Mère' – Arno

2. (1) 'Wish You Were Here' – Pink Floyd

3. (5) 'Martha' – Tom Waits

4. (3) 'Shine On You Crazy Diamond' – Pink Floyd

5. (9) 'Imagine' – John Lennon

6. (2) 'Heroes' – David Bowie

7. (27) 'A Day in the Life' – The Beatles

8. (4) 'Bohemian Rhapsody' – Queen

9. (18) 'The Chain' – Fleetwood Mac

10. (15) 'Thinking of a Place' – The War On Drugs

11. (29) 'Born to Run' – Bruce Springsteen

12. (13) 'Feeling Good' – Nina Simone

13. (8) 'Into My Arms' – Nick Cave

14. (10) 'Sultans of Swing' – Dire Straits

15. (6) 'Stairway to Heaven' – Led Zeppelin

16. (20) 'Troy' – Sinead O'Conner

17. (7) 'Child in Time' – Deep Purple

18. (34) 'Back To Black' – Amy Winehouse

19. (41) 'Gimme Shelter' – The Rolling Stones

20. (152) 'I Say A Little Prayer' – Aretha Franklin

Bekijk hier de volledige lijst.

Cijfers en weetjes

Er staan 517 verschillende artiesten in de lijst. Dat zijn er 28 meer dan vorig jaar.

Net zoals vorig jaar zijn The Beatles de vaakst genoteerde uitvoerder met maar liefst 28 nummers. David Bowie heeft 19 noteringen, The Rolling Stones 15. Bij de vrouwen is Nina Simone de winnaar. Zij staat met 7 nummers in de Radio 1 Classics 1000. Adele, Amy Winehouse, Kate Bush en Patti Smith staan er telkens 5 keer in.

De best scorende Belg is Jacques Brel met 7 inzendingen. Hij is meteen ook de beste Franstalige artiest.

De meest succesvolle Nederlandstalige artiest is Boudewijn de Groot met 6 noteringen.

De jaren 70 blijft het populairste decennium, met 287 nummers. Gevolgd door de jaren 80 (238) en de jaren 60 (201).

1969 is het winnende jaartal: 49 nummers in de lijst dateren van 1969.

De oudste nummers zijn 'Strange Fruit' van Billie Holiday en 'In the Mood' van Glenn Miller, beide uit 1939.

Het recentste nummer is 'Santé' van Stromae, uit 2021.

In vergelijking met 2021 staan er 194 nieuwe songs in de lijst, waarvan 56 écht nieuwe songs en 138 re-entry’s.

De hoogste nieuwkomer is 'War' van Edwin Starr, op 361. De actualiteit heeft zijn invloed op de stemming.

De hoogste re-entry is 'I've Seen that Face Before' van Grace Jones.

Sterkste stijger is 'Habibi' van Tamino: 815 plaatsen winst, van 928 naar 113.

Sterkste daler is 'Help!' van The Beatles: het nummer daalt 780 plaatsen, van 177 naar 957.

Non-stop 'Classics'

Voor wie spijt heeft dat de 'Radio 1 Classics 1000' voorbij zijn is er 'Classics', elke zaterdag om 15.00 uur. En is er natuurlijk ook nog Radio 1 Classics, een eindeloze stroom onsterfelijke klassiekers. De digitale stream is 24/7 te beluisteren via de Radio 1-app en radio1.be.