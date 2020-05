'Leen in de Ochtend' & '60 uur 60s' bij Nostalgie

Foto: © Nostalgie 2020

Vanaf zaterdagochtend kan je bij Nostalgie weer genieten van de vertrouwde stem van Leen Demaré. 'Leen in de Ochtend' zal niet alleen warme verhalen serveren, maar vooral de ideale soundtrack bij het weekend-ontbijt.

Vanaf donderdag 21 mei neemt Nostalgie je mee naar de Golden Sixties. Met 60 uur onvergetelijke Classics die jong en oud blijven inspireren. En met leuke anekdotes van o.a. Bart Peeters, Sam Bettens, Will Tura, Olga Leyers, Bent van Looy en vele anderen.

'Dat er zoveel goeds komt uit de jaren ’60 is natuurlijk algemeen geweten', glimlacht Leen Demaré (°1962) , 'maar dat er zoveel muzikanten en artiesten, vaak ook jonge mensen, nog elke dag geïnspireerd worden door die fantastische periode van de Golden Sixties, daar stond ik toch van te kijken. Ik ben dan ook heel blij dat ik volgende week al meteen met de collega DJ’s Domi, Johan en Bjorn mag meedraaien in de '60 uur 60s'. Maar nu nog even volle focus op mijn eerste 'Leen in de Ochtend', daar kijk ik echt naar uit. Ook al wil dat zeggen dat ik zaterdag én zondag supervroeg moet opstaan..'

'Leen in de Ochtend', vanaf 16 mei elke zaterdag en zondag tussen 7.00 en 10.00 uur op Nostalgie.