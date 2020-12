LaLiga vijf seizoenen langer op Eleven Sports

Het Spaanse topvoetbal zal ook de komende vijf seizoenen te zien zijn op Eleven Sports. De samenwerking met LaLiga voor de exclusieve live-rechten, werd met vijf jaar verlengd, tot en met het seizoen 2025-2026.

De klasseflitsen van Messi en Hazard, de saves van Thibaut Courtois, de rushes van Yannick Carrasco en de fijnzinnigheid van Adnan Januzaj: in Spanje worden de voetbalfans jaar na jaar op hun wenken bediend. Al sinds 2015 kunnen de Belgische voetballiefhebbers het allemaal volgen op Eleven Sports.



En ook de komende vijf seizoenen zitten de LaLiga-fans weer goed bij Eleven voor het Spaanse topvoetbal. Iedere speeldag worden, live en exclusief, minstens vijf wedstrijden uitgezonden. Elke match wordt ook voorzien van deskundig Nederlands- en Franstalig commentaar.



Eleven gaat nog een stap verder en graaft wekelijks in de coulissen van LaLiga. Achtergrondreportages, exclusieve interviews en documentaires geven een extra dimensie aan de live-wedstrijden.



Deze content is niet alleen op de internationale TV-zenders van Eleven Sports te bekijken, ook via de website en de app is het allemaal te volgen. En ook de sociale media van Eleven zitten er helemaal bovenop met straffe statistieken en korte clips.



Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group : 'Marktonderzoek heeft uitgewezen dat Belgische voetbalfans echt van Spaans voetbal houden. Daarom hebben we van bij de start van Eleven Sports in 2015, meteen hoog ingezet op LaLiga. Door de aanwezigheid van onze Rode Duivels Hazard, Courtois en Januzaj, heeft LaLiga voor ons Belgen, bovendien nog een extra dimensie gekregen. We zijn dan ook bijzonder opgetogen om voor de komende vijf seizoenen weer in zee te gaan met LaLiga met wie we de afgelopen jaren een sterk partnership hebben opgebouwd.'



Melcior Soler, Audivisueel Directeur LaLiga: 'Eleven heeft de voorbije seizoenen een kwaliteitsvolle verslaggeving van onze competitie verzorgd waarbij de lokale fans steeds centraal stonden. Eleven gaat voortdurend op zoek naar creatieve manieren om de ‘fanbase’ te vergroten. We zijn dan ook verheugd ons partnership verder te versterken en de kijkers in België nog een completere LaLiga-ervaring te bieden.'



