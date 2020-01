Laatste opnames 'De Kotmadam'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Vandaag, woensdag 29 januari, wordt de allerlaatste scne van de VTM-serie 'De Kotmadam' opgenomen. Na 25 seizoenen en meer dan 350 afleveringen komt er dus een einde aan een stukje Vlaamse televisiegeschiedenis.

'De Kotmadam' kwam in 1991 voor het eerst op televisie. De serie, die eigenlijk bedoeld was als tegenhanger van de immens populaire VRT-sitcom 'F.C. De Kampioenen', bleek meteen een succes, kende op zijn hoogtepunt kijkcijfers tot 1,9 miljoen en is de langstlopende Vlaamse komische serie. 'Het succes zit hem vooral in de kwaliteit van de verhalen', zegt bedenker René Vlaeyen in Het Laatste Nieuws. 'Goede comedy maken is een hele kunst, zeker voor bijna 400 afleveringen. Een andere reden voor de populariteit zijn de personages. Iedereen herkent Jeanne, Jef en Odilon, maar daarnaast konden we ook veel nieuwe, jonge acteurs en actrices introduceren. Op een bepaald moment zijn studenten klaar met hun studies en krijgen de kamers nieuwe huurders. Zo houden we de reeks fris.'



Veel jonge acteurs maakten hun debuut in 'De Kotmadam'. Geert Hunaerts, Tom Van Landuyt, Tine Van den Brande, het zijn maar enkele voorbeelden van bekende namen die ooit een kamer huurden bij kotmadam Jeanne en haar man Jef. Ook Jelle Cleymans was als kind vaak te zien in de serie en was een graag geziene klant in Jeannes snoepwinkeltje.



Plannen om de reeks af te sluiten met een film, zoals bij 'F.C. De Kampioenen', zijn er niet. 'Voor een film zouden we de studio's en decors moeten verlaten en dat zou vreemd aanvoelen voor de kijkers. Daarom sluiten we af met een typische aflevering. We hebben altijd afgesproken dat het 25e seizoen meteen het laatste zou worden en dat we dan het einde van de reeks zouden vieren, maar zeg nooit nooit. Een comeback is dus niet helemaal uitgesloten, maar dan zou het wel vanuit een totaal andere invalshoek zijn. Het verhaal zoals we het nu kennen, is uitverteld', besluit René Vlaeyen.



Bron: Het Laatste Nieuws