Koningin Elisabethwedstrijd-laureate Eliane Rodrigues op 1 in 'De Week van de Koningin Top 30' van Klara

Koningin Elisabethwedstrijd-laureate Eliane Rodrigues staat met haar uitvoering van het vierde pianoconcerto van Beethoven op 1 in 'De Week van de Koningin Top 30' van Klara. Dat maakte Klara-presentatrice Lut Van der Eycken zaterdag bekend.

Eliane Rodrigues bracht het uitdagende werk van Beethoven tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano in 1983. Ze werd daarmee vijfde laureate en oogstte internationaal veel lof. De Klara-luisteraars kronen haar met haar uitvoering tot de nummer 1 in de 'Top 30'.

De Tsjechische Lukáš Vondráček volgt op de tweede plaats in de 'Top 30' met zijn uitvoering van het derde pianoconcerto van Sergej Rachmaninov, waarvoor hij de eerste prijs in ontvangst mocht nemen tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano in 2016. De top 3 wordt vervolledigd door Frank Braley met zijn uitvoering van het vierde pianoconcerto van Beethoven. Dat leverde hem in 1991 de eerste prijs op.

'De Week van de Koningin Top 30'

'De Week van de Koningin Top 30' vormde de grote finale van een week vol verhalen over de Koningin Elisabethwedstrijd. De 'Top 30' bestond uit de 30 meest memorabele momenten uit de geschiedenis van de Elisabethwedstrijd. De presentatie werd verzorgd door Katelijne Boon en Lut Van der Eycken, bijgestaan door Fred Brouwers en Clara De Decker. De Klara-luisteraars bepaalden hoe de 'Top 30' eruitziet door online te stemmen.

De top 10 van 'De Week van de Koningin Top 30':

1. Concerto nr.4 in G voor piano en orkest op.58 (Ludwig van Beethoven) - uitgevoerd door Eliane Rodrigues

2. Concerto nr.3 in d voor piano en orkest op.30 (Sergej Rachmaninov) - uitgevoerd door Lukáš Vondráček

3. Concerto nr.4 in G voor piano en orkest op.58 (Ludwig van Beethoven) - uitgevoerd door Frank Braley

4. Concerto in D voor viool en orkest op.35 (Peter Tsjaikovski) - uitgevoerd door Vadim Repin

5. Concerto nr.3 in C voor piano en orkest op.26 (Sergej Prokofjev) - uitgevoerd door Liebrecht Vanbeckevoort

6. Concerto nr.3 in d voor piano en orkest op.30 (Sergej Rachmaninov) - uitgevoerd door Boris Giltburg

7. Vier ballades op.10 (Johannes Brahms) - uitgevoerd door Pierre-Alain Volondat

8. Messiah: Thou shalt break them (George Frideric Handel) - uitgevoerd door Thomas Blondelle

9. Concerto nr.1 in D voor viool en orkest op.6 (Niccolò Paganini) - uitgevoerd door Lorenzo Gatto

10. Concerto nr.3 in d voor piano en orkest op.30 (Sergej Rachmaninov) - uitgevoerd door Andrei Nikolsky

De volledige Top 30 is hier te raadplegen.



'De Week van de Koningin'

Door de coronacrisis werd de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano uitgesteld naar 2021. Als vaste partner wou Klara de muziekliefhebbers toch dat unieke Concours-gevoel geven en tegelijk de muzikanten en organisatoren van de Wedstrijd een hart onder de riem steken. Daarom presenteerde Klara een week lang 'De Week van de Koningin', met de hoogtepunten en memorabele momenten uit de rijke geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd. Niet alleen piano dus, maar ook viool, zang en cello.

Van maandag tot en met zaterdag brachten verschillende Klara-programma's verhalen vol schoonheid en ontroering van de Koningin Elisabethwedstrijd: beroemde winnaars, bijzondere laureaten, opvallende concerten, straffe verhalen en pittige anekdotes voerden de toon. Ook op de website en sociale media van Klara werd er ruim aandacht besteed aan de Wedstrijd, met veel archiefmateriaal. Apotheose was 'De Week van de Koningin Top 30' op zaterdag 30 mei, met de favoriete KEW-concerten en -sonates van de Klara-luisteraars.