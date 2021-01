Komt er een tweede seizoen van 'Kamp Waes'?

Foto: Eén - © VRT 2020

Vorig jaar scheerde Tom Waes op En hoge toppen met het avontuurlijke programma 'Kamp Waes'. Hij wist er wekelijks maar liefst twee miljoen kijkers aan het scherm mee te kluisteren. En het zou bij n reeks blijven. Of niet?

In Gazet van Antwerpen liet Tom Waes verstaan dat hij niet weigerachtig staat tegenover een tweede seizoen van 'Kamp Waes'. 'Als we het beter kunnen maken, waarom dan niet?', zegt hij in de krant.

Maar daarmee zegt Waes ook dat het vervolg anders moet worden dan de eerste reeks. 'Het werkt alleen maar als het geen spelletje is. Ik voel hoe 'Kamp Waes' aan mij blijft kleven, maar het zal een héél straffe pitch moeten zijn voor er een vervolg komt, aldus nog Tom Waes in Gazet van Antwerpen. En nog: 'Ik denk dat het heel moeilijk is een vervolgreeks te maken die minstens even straf is.'

In 'Kamp Waes' volgden vijftien Vlamingen een week lang een intensieve training bij de Special Forces van het Belgisch leger. Het programma was een schot in de reeks op Eén.

Bron: Gazet van Antwerpen