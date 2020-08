Kobe Ilsen presenteert vanaf 2021 op VIER

Foto: © VIER 2020

Na twee erg succesvolle seizoenen krijgt het woonprogramma 'Blind Gekocht' in 2021 een vervolg. In het derde seizoen verwelkomt VIER niet alleen nieuwe gezinnen, voortaan trekt Kobe Ilsen de baan op met hen n hun spaarcenten.

Kobe gaat samen met makelaar Bea en interieurarchitect Bart op zoek naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf maar niet te pakken krijgen en ze hakken voor hen de knoop door. Eén klein detail: de kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat de experten het voor hen hebben gekocht.



En dit heuglijke nieuws maakte Kobe woensdagavond als letterzetter met dienst zelf bekend in de derde aflevering van 'Het Rad'. In de ronde waarin de drie kandidaten moesten raden wat nog niemand wist over Kobe met als enige tip 'Ik zit er binnenkort in' wist kandidaat Manu de woordpuzzel op te lossen: 'Ik presenteer Blind Gekocht'.



Kobe:'Amai, hoe fijn is dit! De afgelopen twee seizoenen heb ik elke aflevering gezien. Meegeleefd met de koppels, met hun verwachtingen, teleurstellingen en dan uiteindelijk ook met de emoties bij het eindresultaat. Het is een heerlijk, respectvol format dat mensen met een droom echt vooruit helpt. Ik heb Dina al gebeld en haar zegen gevraagd en gekregen. Ik had Bart en Bea ook al aan de lijn en zij hebben me ook warm onthaald. De fans van het programma mogen er gerust in zijn dat we met heel veel liefde en respect voor het programma, haar medewerkers en de nieuwe koppels er een fantastisch derde seizoen van gaan maken. Ik mag nog niks verklappen, maar met wat ik nu al gezien heb, belooft het een topreeks te worden.'

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: