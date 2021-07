Kobe Ilsen niet langer presentator van 'Blind Gekocht' op Play4

'Blind Gekocht' moet opnieuw op zoek naar een presentator. Na Dina Tersago vertrekt nu ook Kobe Ilsen als gastheer van het populaire verbouwprogramma. Slecht nieuws dus voor Play 4. Ilsen mag van de VRT niet langer voor de concurrentie werken.

Slechts één seizoen was Kobe Ilsen presentator van 'Blind Gekocht'. Een interim-opdracht waar nu alweer een einde aan komt. De VRT wil zijn schermgezicht niet langer delen met de commerciële concurrent. Ilsen gaat opnieuw alleen op de VRT-zenders televisie maken.



Nochtans klonk het vorig jaar nog de ideale deal voor alle partijen. Extra tv-werk voor Kobe Ilsen én Play4 betaalde zijn VRT-contract deels af in ruil voor een populair schermgezicht. Maar 'nieuwe bazen, nieuwe wetten' klinkt luider dan ooit aan de Reyerslaan. De man achter deze opvallende deal, Olivier Goris, toenmalig netmanager van Eén en Canvas, is ondertussen weg bij de VRT. Hij stapte vlak voor de zomer over naar Telenet. VRT-topman Frederik Delaplace en Ricus Jansegers, de nieuwe directeur content bij de VRT, zijn dergelijke uitstapjes niet langer genegen. En zo komt er dus een vroegtijdig einde aan het commerciële avontuur van Kobe Ilsen.



Ook pech voor Danira

Kobe is trouwens niet het enige schermgezicht dat extra tv-werk ziet wegvallen door de strengere regels van de VRT-top. Ook voormalig talkshow-host Danira Boukhriss Terkessidis stond op het verlanglijstje van Play4, met zelfs al zeer concrete plannen. Net als Kobe Ilsen kreeg ze onlangs te horen dat ze niet voor de concurrentie kon gaan werken.



In de krant Het Laatste Nieuws reageert Kobe Ilsen op zijn gedwongen vertrek bij Play4: 'Ik vond het fijn om 'Blind gekocht' te maken en heb bij Play4 schitterende mensen ontmoet. Maar, ik ben en blijf een kind van de VRT. Als die roept, dan kom ik.'