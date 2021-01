'Klikipedia' is de nieuwe afsluiter van 'Iedereen Beroemd'

Vanaf maandag is de spelrubriek 'Klikipedia' de nieuwe afsluiter van 'Iedereen Beroemd' op En. Daarin zie je duo's die al eens graag doorklikken op Wikipedia en die zot zijn van weetjes.

Eén is zelfs nog op zoek naar kandidaten voor het nieuwe spelletje. Je kan je nog altijd inschrijven om mee te doen via de website van Eén.

De opnames vinden plaats op een weekenddag bij de VRT en duren ongeveer anderhalf uur per aflevering, hoewel je best een volledige dag vrij houdt. Je weet maar nooit hoe ver je geraakt! Eén vraagt wel dat de deelnemers beiden minstens 16 jaar oud zijn en in elkaars contactbubbel zitten.

'Klikipedia' is de opvolger van de populaire afsluiter van, 'Homo Universalis'. De afgelopen drie maanden zag je de feitjesrubriek 'Huh?' als afsluiter van 'Iedereen Beroemd'.