Klara viert de 250ste verjaardag van Beethoven

In 2020 rolt Klara de rode loper uit voor een van de grootste genien van de westerse cultuurgeschiedenis Dinsdag 28 januari - Een Beethoven-herdenkingsjaar is een groot geschenk voor een klassieke radiozender.

De schitterende, tijdloze muziek van Beethoven maakt sowieso al een onmisbaar deel uit van datgene waar Klara dagelijks mee bezig is. Zijn 250ste verjaardig nodigt uit om daar nog enkele schepjes bovenop te doen. Een overzicht:

Startschot op Klara in deSingel

Klara geeft het startschot voor het Beethoven-jaar op zaterdag 1 februari 2020 tijdens Klara in deSingel, met uitvoeringen van Beethovens 'septet' (met klarinettiste Annelien Van Wauwe en haar ensemble Carousel), de 'vioolsonate in D' met Sylvia Huang (de enige Belgische finaliste tijdens de jongste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd), de 'vijfde symfonie' door Symfonieorkest Vlaanderen en, als klap op de vuurpijl, de 'negende symfonie' met Brussels Philharmonic onder leiding van Stéphane Denève.

Documentairereeks 'Beethoven' met Jan Caeyers

Op zondag 2 februari gaat de negendelige radioreeks Beethoven van start. Dirigent, musicoloog en groot Beethoven-kenner Jan Caeyers vertelt op zijn eigen passionele manier over ‘de mens’ Beethoven: over zijn eigenzinnige karakter, zijn unieke werkwijzen, zijn vrienden en beschermheren, de vrouwen in zijn leven... Dat alles levert bij momenten adembenemende en soms hilarische verhalen op. De reeks zal ook worden aangeboden als podcast.

Maestro met Beethoven-vertolkers

Vanaf maandag 3 februari portretteert het namiddagprogramma Maestro grote Beethoven-vertolkers uit het verleden en het heden, en dit tot eind 2020. Elke dag zal er een andere uitvoerder te horen zijn in twee werken van Beethoven.

Klara Live vanuit Flagey

Een volgend hoogtepunt volgt op donderdag 13 tot en met zaterdag 15 februari in het avondprogramma Klara Live. Vanuit Flagey presenteren Boris Giltburg en Brussels Philharmonic de vijf pianoconcerto’s van Beethoven, een must voor elke Beethoven-adept.

Strijkkwartet-marathon tijdens Klarafestival

Tijdens het Klarafestival brengt het Cuarteto Casals, verspreid over zes avonden, de complete strijkkwartetten van Beethoven. Het wordt een indrukwekkende marathon door één van de fijnste strijkkwartetten van het ogenblik.

Negen symfonieën in negen steden

Noteer alvast zondag 21 juni in de agenda, want dan is er Beethoven around the Clock: een project van ARTE France, ARTE Duitsland/WDR. Het plan is simpel: de negen symfonieën (en enkele ouvertures) van Beethoven uitvoeren in evenveel Europese steden, beginnend in Bonn (om 13.00 uur) met de 'eerste symfonie', en eindigend in Wenen om 21.00 uur met de 'negende symfonie'. Brussel komt aan de beurt om 16.00 uur, met de 'vierde symfonie' en de 'Egmont-ouverture'. Klara springt mee aan boord en zendt dit hele feest uit.

Weg met Beethoven!

Eind 2020 plant Klara een groots afscheid van de vermaarde componist in stijl. Tussen Kerstmis en nieuwjaar zullen nog verschillende Beethoven-momenten volgen. Noteer alvast zondag 27 tot en met donderdag 31 december in uw agenda. Meer informatie volgt later nog.

CD-box 'Best of Beethoven – curated by Jan Caeyers'

Beethoven-expert Jan Caeyers stelde deze exquise cd-collectie samen. Het is een persoonlijke selectie uit het oeuvre van de componist, met een neus, of beter oor voor de uitzonderlijke en historische uitvoeringen. De 4 cd's schetsen een prachtig beeld van het genie van Beethoven, en de schoonheid van zijn muziek. De box zal te koop zijn in de platenhandel en via de webwinkels.

Klara in deSingel: zaterdag 1 februari in deSingel in Antwerpen.

Radioreeks Beethoven: vanaf 2 februari elke zondag van 18.00 - 20.00 uur op Klara.

Maestro: vanaf maandag 3 februari elke weekdag van 14.00 - 17.00 uur op Klara.

Klara Live: donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari van 20.00 - 22.00 uur in Flagey en live op Klara.

Klarafestival: vanaf donderdag 12 tot en met zondag 29 maart op Klara.

Beethoven around the Clock: zondag 21 juni op Klara.

Weg met Beethoven!: vanaf zondag 27 tot en met donderdag 31 december op Klara.