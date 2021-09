Klara lanceert nieuwe videoreeks: 'Een wereld van verschil'

In de nieuwe videoreeks Een wereld van verschil gaat Klara, samen met Kunstenpunt en Sabam For Culture, op zoek naar kunstenaars en creatievelingen die doen dromen van een betere wereld na corona.

Alle mensen in deze videoreeks denken al lang niet meer in hokjes. Ze bouwen mee aan een wereld van verschil.

De eerste aflevering, die vanaf nu te bekijken is op klara.be en VRT NU, belicht multimediale kunstenaars Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert. Zij zijn in 2018 getrouwd, ook al hebben ze geen romantische relatie. De twee onderzoeken wat het huwelijk los van de traditionele definitie kan betekenen.

Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert: 'We zijn als kunstenaars getrouwd, vooral met de intentie om een duurzame levensgemeenschap te creëren. Maar wat betekent dat? Hoe kan ik als persoon, als individu, op mijn niveau iets doen en daar een balans in vinden?'

Heel divers

In Een wereld van verschil komen acht weken lang de meest uiteenlopende kunstenaars en creatievelingen aan bod. Ze zijn actief op heel diverse terreinen, maar delen hun sterk maatschappelijk engagement. Iedere maandag verschijnt er een nieuwe video online.

Aflevering 2 – 27 september: Sep Verboom werd in 2020 door de Biennale Interieur in Kortrijk uitgeroepen tot Designer of the Year. Met zijn Livable Platform is hij een pionier op het vlak van sociaal geëngageerd design. Hij reist de wereld rond om samen met lokale gemeenschappen nieuwe objecten te ontwikkelen die de plaatselijke industrie ten goede komen.

Sep Verboom: 'Ik wil graag samen ontwerpen, mensen samenbrengen rond duurzaam design en kleine gemeenschappen betrekken in het proces. Ik geloof ook in diversiteit, niet enkel wat betreft de mensen waarmee je samenwerkt, maar ook in keuze van materialen. Onze ontwerpen hebben een sociaal en een ecologisch effect op de maatschappij.'

Aflevering 3 – 4 oktober: Curator-adviseur Kevin Kotahunyi richtte het platform Please Add Color op en streeft naar meer diversiteit in de beeldende kunstwereld. Hij begeleidt jonge artiesten en kunstenaars van kleur bij het begin van hun artistieke loopbaan.

Aflevering 4 – 11 oktober: Yasmin Van de Werf en Wim Wouters vormen samen de Antwerpse gamestudio Poppins & Wayne. Ze ontwikkelen interactieve verhalen met een maatschappelijke relevantie. In opdracht van de Europese Commissie creëerden ze Pollinator Park, een virtualrealitybeleving over het belang van wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen.

Yasmin Van de Werf en Wim Wouters: 'De laatste jaren worden er meer games en VR-omgevingen gemaakt met maatschappelijke impact, omdat iedereen wel begint in te zien dat gaming ook een medium is waarmee je dat kunt creëren. Zo is er al heel wat ontwikkeld rond thema’s als de milieu- of de vluchtelingenproblematiek. De instanties die met deze thema’s bezig zijn, durven meer in te zetten op deze media. Met gaming dring je door tot mensen die je anders niet zou bereiken met de klassieke communicatiemiddelen. Je treft hen ook op een moment waar ze niet meteen verwachten om met die actuele thema’s geconfronteerd te worden.'

Aflevering 5 – 18 oktober: In de producties van regisseursduo Flo Van Deuren en Kato De Boeck, oftewel FlokoFilms, staan LGBTQIA+-personages centraal, simpelweg omdat ze dat in het leven van deze twee makers ook doen. Nadat ze de prijzen voor hun kortfilms aan elkaar regen in het festivalcircuit, creëren ze nu samen een nieuwe tv-reeks voor Eén: Roomies.

Flo Van Deuren en Kato De Boeck: 'We hopen met onze coming-out-of-age webreeks Roomies iets te maken wat we zelf altijd gemist hebben op televisie, in de media. Er is naar onze mening veel te weinig content over twintigers. En ook heel weinig queer content. We hebben dat zelf altijd gemist, bijvoorbeeld lesbische personages in de Vlaamse media. En dat geldt voor zoveel ondervertegenwoordigde groepen in de media. Daar komt nu verandering in, maar het gaat wel heel traag.'

Aflevering 6 – 25 oktober: Modeontwerper Tom Van Der Borght zoekt de grenzen op van wat we mooi of normaal vinden. Hij gebruikt wegwerpmaterialen voor zijn extravagante, kleurrijke haute couture. Hij stelt onze ideeën over schoonheid en luxe op scherp. Hij won de Grand Prix op het modefestival van Hyères en werkt nu samen met Chanel aan een nieuwe collectie.

Aflevering 7 – 1 november: De hedendaagse house en ball culture is geïnitieerd door zwarte transvrouwen en non-binaire femmes uit New York en is van origine een ruimte waar bipoc (black, indigenous and people of color) queer artiesten zich kunnen uitdrukken. De cultuur kent honderden categorieën of expressievormen, maar voguing is één van de bekendste. We maken kennis met FOR ALL QUEENS, Aya Ninja en Naomi Lilith Quashie, oprichters of leden van de Brusselse Ballroom gemeenschap.

Aflevering 8 – 8 november: Gefascineerd door de diversiteit aan producten die we in onze supermarkten vinden, onderzoekt kunstenaar Samah Hijawi de geschiedenis van ingrediënten als granaatappels, asperges of za’atar. Via kookperformances deelt ze die verhalen met een publiek. Migratie brengt een veelheid aan recepten, voedingsmiddelen en planten naar hier en dat wil Hijawi vieren.

Samen met Kunstenpunt en Sabam For Culture

Voor deze reeks slaat Klara de handen in elkaar met Kunstenpunt en Sabam For Culture.

Ann Overbergh, algemeen directeur Kunstenpunt: 'Kunstenaars maken het verschil. Ze brengen mensen samen, ze raken, troosten en inspireren ons. Vaak wijzen ze ook de weg naar een betere toekomst, een faire nieuwe wereld. Dat maakt deze videoreeks duidelijk. Ze kadert perfect in A Fair New World?!, een traject waarin we samen met het kunstenveld op zoek gaan naar manieren om inclusiever, duurzamer en meer solidair te werken tijdens en post corona.'

Olivier Maeterlinck, manager corporate communication & cultural affairs van Sabam: 'Sabam steunt deze gloednieuwe reeks die jonge kunstenaars en creatievelingen en hun werk promoot bij een groter publiek. Als auteursvennootschap vinden we het belangrijk dat de VRT een nieuwe generatie kunstenaars, met een duidelijke mening over de wereld waarin we leven, een platform biedt. Diversiteit krijgt inhoudelijk een plaats in de werken van de kunstenaars, maar uit zich ook in de selectie van de verschillende genres en kunstdisciplines die aan bod komen.'

'Een wereld van verschil', vanaf maandag 20 september acht weken lang op klara.be en VRT NU.