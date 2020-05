Klara en Canvas bieden alternatief voor Koningin Elisabethwedstrijd

In normale omstandigheden zouden we in de laatste week van mei de finale beleven van de Koningin Elisabethwedstrijd 2020 voor piano.

Door de coronacrisis is de wedstrijd helaas uitgesteld tot volgend jaar. Maar als vaste mediapartners van de KEW willen Klara en Canvas de muziekliefhebbers toch dat unieke Concours-gevoel geven en tegelijk de muzikanten en organisatoren van de Wedstrijd een hart onder de riem steken. Daarom presenteren ze ieder op hun eigen manier een hele week lang hoogtepunten en memorabele momenten uit de rijke geschiedenis van de Elisabethwedstrijd. Niet alleen piano dus, maar ook viool, zang en cello.

Klara doet dat onder de noemer De Week van de Koningin: van maandag tot vrijdag belichten diverse programma’s allerlei facetten van de Koningin Elisabethwedstrijd: beroemde winnaars, bijzondere laureaten, opvallende concerten, straffe verhalen en pittige anekdotes. Kers op de taart is 'De Week van de Koningin Top 30' op zaterdag 30 mei, met de favoriete KEW-concerten en -sonates van de Klara-luisteraars. Ook op de website en de sociale media van Klara is er ruime aandacht voor de Wedstrijd, met veel archiefmateriaal.

Canvas brengt van maandag 25 tot zaterdag 30 mei 'Het mooiste van de Wedstrijd': een dagelijks programma op canvas.be (VRT NU) met telkens twee legendarische concerten, gepresenteerd door Katelijne Boon en met het originele panel-commentaar van destijds. Daarnaast biedt Canvas online ook een aantal opmerkelijke, vaak grappige archieffragmenten aan.

Ook aandacht voor 'Koningin Elisabethwedstrijd @ Home', een project van de organisatoren van de KEW zelf op de Multimediapagina van hun website www.koninginelisabethwedstrijd.be. Daar staat een een selectie van playlists met de mooiste audio- en videofragmenten van de vorige pianowedstrijden, en fotoalbums met tal van archiefbeelden.

'In de laatste week van mei zullen we ons zo toch nog kunnen onderdompelen in het bad van schoonheid, toewijding en memorabele verhalen die de geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd ons schenkt.' - Katelijne Boon

Klara: 'De Week van de Koningin'

Geen Koningin Elisabethwedstrijd dit jaar, maar dat wil niet zeggen dat Klara de liefhebbers van het Concours in de kou laat staan. Integendeel. Van maandag 25 tot zaterdag 30 mei brengt 'De Week van de Koningin' verhalen en herinneringen, schoonheid en ontroering, en vooral heel veel muziek uit de voorbije decennia KEW. Met als apotheose op zaterdag 30 mei De Week van de Koningin Top 30.

Een overzicht:

'Espresso'

In 'Espresso' (6.00 tot 9.00 uur) zoomen Clara De Decker en Greet Samyn de hele week lang in op de 'petites histoires' van de Koningin Elisabethwedstrijd: geestige anekdotes van voor of achter de schermen, de coulissegeheimen, de zenuwen, het bijgeloof, de stress-of ontladingsmomenten van de kandidaten, de contacten met het koningshuis, enzovoort. De hofleveranciers van die anekdotes zijn KEW-presentatoren van vroeger en nu: Thomas Vanderveken, Katelijne Boon, Lut Van der Eycken, Fred Brouwers en Marlène de Wouters. Hun verhalen worden gestoffeerd met passende archieffragmenten. Ze stellen ook allemaal een vraag voor de KEW-quiz die de luisteraars online kunnen spelen.

'Klassiek Leeft'

In 'Klassiek Leeft' (9.00 tot 12.00 uur) brengt Bart Stouten dagelijks platen mee die een link hebben met de Elisabethwedstrijd, bijvoorbeeld omdat ze composities bevatten uit het bekende repertoire dat vaak gespeeld wordt op het Concours, of omdat ze werden opgenomen door voormalige laureaten, of juist door kandidaten die het helemaal niet zo goed deden in de KEW, maar later toch een grote carrière uitbouwden (zoals Gidon Kremer).

'Music Matters'

In 'Music Matters' (12.00 tot 14.00 uur) praat Olav Grondelaers met voormalige Belgische deelnemers (laureaten en halve-finalisten) over hun ervaringen tijdens de wedstrijd en over hun verdere carrière:

- Maandag 25 mei: Chiara Skerath (laureaat zang 2014) en Rudolf Werthen (laureaat viool 1971 en vele jaren commentator

- Dinsdag 26 mei: Yannick Van de Velde (halve finale piano 2013) en Werner Van Mechelen (laureaat zang 1988)

- Woensdag 27 mei: Stephanie Proot (halve finale piano 2013) en Jeroen D’Hoe (compositie 2003)

- Donderdag 28 mei: Liebrecht Vanbeckevoort (laureaat piano 2007) en Roel Dieltiens (cellist, jury en artistieke commissie cello 2017)

'Maestro'

In 'Maestro' (14.00 tot 17.00 uur) zet Mark Janssens dagelijks een muzikant in de kijker die erg is opgevallen tijdens of door de Elisabethwedstrijd, met veel muziek, maar ook quotes en anekdotes over hun voorbereiding, hun deelname aan de wedstrijd of hun verdere carrière. Het programma besteedt daarnaast ook aandacht aan de mooie prestaties die toch tussen de plooien van de geschiedenis zijn verdwenen of muzikanten die in de KEW niet hoog scoorden, maar nadien toch veel succes kenden:

- Maandag 25 mei: David Oistrakh (viool - 1937) en verder ook aandacht voor Pierre-Alain Volondat (piano - 1983) en Andrei Nikolsky (piano - 1987)

- Dinsdag 26 mei: Frank Braley (piano - 1991) en verder ook aandacht voor Marie-Nicole Lemieux (zang - 2000) en Leonid Kogan (viool - 1951)

- Woensdag 27 mei: Vadim Repin (viool - 1989) en ook aandacht voor de drie vrouwen/pianisten van 1968 (Yekatarina Novitskaya, Elisabeth Leonskaja, Mitsuko Uchida).

- Donderdag 28 mei: Miriam Fried (viool - 1971) en ook aandacht voor Aga Winska (zang - 1988), Youri Egorov (piano - 1975) en Leon Fleischer en Maria Tipo (piano 1952)

- Vrijdag 29 mei: Vladimir Ashkenazy (piano - 1956) en verder ook aandacht voor Edith Volckaert (1971), Kristóf Baráti (viool - 1997) en Thierry Félix (zang - 1992)

'Django'

In 'Django' (18.00 tot 20.00 uur) gaat Heidi Lenaerts op zoek naar voormalige deelnemers aan de KEW die ook jazzy uit de hoek durven komen.

'Klara Live'

'Klara Live' (20.00 tot 22.00 uur) brengt van maandag tot vrijdag recente concerten van voormalige winnaars en focust op hun huidige carrière. Lut Van der Eycken is de hele week de gastvrouw en maakt de connectie van het moment dat de artiesten de eerste prijs wonnen, met de dromen en wensen van toen, tot hun huidige carrièrekeuzes.

- Maandag 25 mei: Dennis Kozhukhin (winnaar pianowedstrijd 2010). Kamermuziek was voor hem toen belangrijk en dat is ze nog steeds. Klara Live brengt een recital opgenomen op de Pianodays van Flagey in 2017, met werk van Handel, Brahms, Debussy en Gershwin.

- Dinsdag 26 mei: Nikolaj Znaider (winnaar vioolwedstrijd 1997). De Deense violist reed na zijn overwinning een schitterend parcours als concertviolist, kamermuzikant en dirigent. We horen hem tijdens een opname uit 2019 in Kopenhagen als solist in het vioolconcerto van Max Bruch.

- Woensdag 27 mei: Boris Giltburg (winnaar pianowedstrijd 2013). Giltburg bleef ondanks zijn drukke carrière zijn hechte band met Brussel behouden. Zo speelde hij eerder dit jaar op de Pianodays van Flagey het derde en vierde pianoconcerto van Beethoven.

- Donderdag 28 mei: Victor Julien-Laferrière (winnaar cellowedstrijd 2017). De winnaar van de allereerste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello speelt samen met pianist David Kadouch werk van Bach en Beethoven tijdens een concert in 2019 n.a.v. de opening van het Pau Casals International Music Festival in Casals' geboortestad Vedrell.

- Vrijdag 29 mei: Anna Vinnitskaya (winnaar pianowedstrijd 2007). In 2007 liet de Russische pianiste Anna Vinnitskaya een verpletterende indruk na tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd. We horen haar nu aan het werk met het eerste en tweede pianoconcerto van Dmitri Sjostakovitsj. Een EBU-opname uit 2019.

'Late Night Lab'

In een special van 'Late Night Lab' gaat Bart Vanhoudt op dinsdag 26 mei dieper in op de verplichte werken van de Koningin Elisabethwedstrijd, met onder meer aandacht voor de composities van Luc Brewaeys, Kris Defoort, Annelies Van Parys, Bram Van Camp en Boudewijn Cox.

'De Week van de Koningin Top 30'

De grote 'finale' volgt op zaterdag 30 mei met 'De Week van de Koningin Top 30': de 30 meest legendarische muziekstukken (concerten of sonates) uit de geschiedenis van de Elisabethwedstrijd. De 'Top 30' wordt gepresenteerd door Katelijne Boon (10.00 tot 14.00 uur) en Lut Van der Eycken (14.00 tot 18.00 uur). Zij worden heel de dag bijgestaan door Fred Brouwers. Hij presenteerde het Concours meer dan 30 jaar lang voor Klara en is dus een vat vol verhalen en anekdotes over de wedstrijd. Ook Clara De Decker is van de partij en brengt bijdragen over voormalige laureaten. Tussendoor bellen de presentatoren ook met musici die een nauwe band hebben met de KEW, met voormalige deelnemers, met mensen van de Wedstrijd én met luisteraars die een bijzonder persoonlijk verhaal hebben over de Wedstrijd.

Het zijn trouwens die luisteraars die de 'Top 30' bepalen door te stemmen: vanaf zaterdag 16 mei tot donderdag 28 mei, via de website van Klara.

'De Week van de Koningin' online

Via klara.be kunnen de luisteraars stemmen voor 'De Week van de Koningin Top 30'. Dat doen ze door te kiezen uit 30 memorabele videofragmenten. Zij bepalen dus de rangschikking van de Top 30. Ze kunnen ook een persoonlijk verhaal achterlaten op de site en misschien worden ze dan wel opgebeld tijdens de uitzending van 'De Top 30' op zaterdag 30 mei. Wie stemt, maakt kans op een VIP-ticket voor de eerstvolgende KEW of een CD-pakket.

Klara.be brengt ook een ludieke KEW-quiz met vragen opgesteld door de Wedstrijd-presentatoren die in de loop van de week in Espresso aan bod komen (Lut Van der Eycken, Katelijne Boon, Thomas Vanderveken, Fred Brouwers, Marlène de Wouters). De deelnemers maken kans op een CD-pakket.

Daarnaast worden op de sociale media van Klara (Facebook en Instagram) dagelijks videofragmenten gepost van markante, grappige, ontroerende of bloedstollende momenten uit de geschiedenis van de KEW.

Canvas: 'Het mooiste van de Wedstrijd'

Ook Canvas wil de fans van de Koningin Elisabethwedstrijd zoveel mogelijk de unieke ervaring laten herbeleven die zo’n wedstrijdweek elk jaar weer is. Daarom biedt het van maandag 25 tot zaterdag 30 mei elke dag twee bijzondere optredens uit de rijke KEW-geschiedenis integraal aan via canvas.be (VRT NU). Mét de commentaar van het Canvas-panel toen. Katelijne Boon, al vele jaren het Canvas-gezicht van de wedstrijd, leidt de concerten in. Ze blijven een maand lang beschikbaar op canvas.be.

'Sinds jaar en dag reserveer ik de maand mei voor de grootste klassieke muziekwedstrijd ter wereld', zegt Katelijne Boon. 'Van lottrekking tot slotconcert, de hele maand lang gaat het alleen maar over het muzikale talent dat uit alle hoeken van de wereld naar Brussel is gekomen om er een gooi te doen naar de felbegeerde eerste prijs en in te stappen in de lange lijn van legendarische vertolkers. In 2020 was het na vier jaar wachten eindelijk weer aan de piano, toch een van de meest geliefde edities. Wie zou er de Tsjechische virtuoos Lukáš Vondráček opvolgen? Op 5 maart kregen we nog de lijst met kandidaten en de juryleden. Twee weken later was duidelijk dat zij in mei niet naar Brussel zouden kunnen komen. De maand mei is plots een wit en onbeschreven blad. De jaarlijkse ontmoetingen met muzikale zielsverwanten zullen niet kunnen plaatsvinden. Niet alleen zal ik dit jaar de opwinding moeten missen van een doorleefde uitvoering, of het plezier jong talent te ontdekken. Ik kan me helaas ook niet kan verheugen op vier weken intens samenwerken met een fantastisch gemotiveerde ploeg. Gelukkig kunnen we putten uit een immens archief dat zowel op de website van de wedstrijd als op canvas.be en Klara gedeeld kan worden met iedereen die 'het concours' mist. Zo zullen we onszelf in de laatste week van mei toch kunnen onderdompelen in het bad van schoonheid, toewijding en memorabele verhalen die de geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd ons schenkt.'

Zo zien we in 'Het mooiste van de Wedstrijd' van levende legende Pierre-Alain Volondat nu eens niet alleen zijn vreemde 'marsmannetjesloop', maar ook zijn verbluffende uitvoering van de Ballades van Brahms en het tweede pianoconcerto van Liszt. Lukáš Vondráček brengt opnieuw een Rach 3 die door het panel unaniem 'historisch' werd genoemd. Eliane Rodrigues verovert andermaal alle harten met haar vierde pianoconcerto van Beethoven, een uitvoering waar je volgens Robert Groslot 'een beter mens van werd'.

Ook uit de viool- en zangwedstrijden komen er hoogtepunten. Vadim Repin mag niet ontbreken, de grootste wereldster die de Koningin Elisabethwedstrijd de laatste decennia voortbracht, net als Marie-Nicole Lemieux, de Canadese contralto die, ondanks de stortvloed van kritiek van het televisiepanel, de jury en het publiek stormenderhand veroverde. De Belgen zijn vertegenwoordigd door violist Yossif Ivanov en zangers Jodie Devos en Thomas Blondelle, die alledrie als tweede laureaat uit de finale kwamen.

De geselecteerde fragmenten overspannen de periode van 1980 (violiste Yuzuki Horigome) tot 2016 (Lukáš Vondráček). We zien dus ook hoe de wedstrijd geëvolueerd is, en de manier waarop de openbare omroep die brengt. Je kan gniffelen, nu we allemaal beter weten, met het panellid dat Volondats aanpak van het Lisztconcerto helemaal fout vond. Of je kan de verontwaardiging delen van het panellid dat zo woedend was over de manier waarop de dirigent een kandidaat behandelde, dat hij hem een paar klappen had willen toedienen…

Naast de integrale optredens plaatsen Canvas en Klara ook een hele reeks spectaculaire of grappige momenten uit de Wedstrijd online. Van de juryvoorzitter die zijn vals gebit verliest tot de dirigent die een kandidaat de strijkstok uit handen mept, en van het boegeroep van het francofone publiek voor de eerste aankondiging in het Nederlands tot de kandidate die haar optreden moet verder zetten tijdens een stroompanne. Kortom: niet alleen het mooiste, maar ook het leukste van de Wedstrijd.

Het mooiste van de Wedstrijd' is de Koningin Elisabethwedstrijd zelf natuurlijk, en die moeten we dit jaar missen. Maar deze trip door memory lane maakt hopelijk veel goed.

Het aanbod van dag tot dag:

Maandag 25 mei

Eliane Rodrigues (Brazilië, 3e laureaat piano 1983): 4e Pianoconcerto van Ludwig van Beethoven, Valses nobles et sentimentales van Maurice Ravel, en als plichtwerk 4e Pianoconcerto van Frédéric Devreese

Yossif Ivanov (België, 2e laureaat viool 2005): 1e Vioolconcerto van Dmitri Sjostakovitsj, 3e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk Obscuro etiamtum lumine van Javier Torres Maldonado

Dinsdag 26 mei

Andrei Nikolsky (Rusland, winnaar piano 1987): 3e Pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, Barcarolle op.60 van Frédéric Chopin, en als plichtwerk Rotations van Piet Swerts.

Jodie Devos (België, 2e laureaat zang 2014): o.a. 'Vorrei spiegarvi, oh Dio' van Wolfgang Amadeus Mozart, 'Amor' van Richard Strauss, en 'Glitter and be gay' uit 'Candide' van Leonard Bernstein.

Woensdag 27 mei

Yuzuko Horigome (Japan, winnares viool 1980): Vioolconcerto van Jean Sibelius, 1e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk 1e Vioolconcerto van Frederik van Rossum

Thomas Blondelle (België, 2e laureaat zang 2011): o.a. 'Dies Bildnis ist bezaubernd schön' uit 'Die Zauberflöte' van Wolfgang Amadeus Mozart, 'Revelge' van Gustav Mahler en 'Thou shalt break them' uit 'Messiah' van Georg Friedrich Händel

Donderdag 28 mei

Vadim Repin (Rusland, winnaar viool 1989): Vioolconcerto van Tsjaikovski, 3e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk Fantasia Rondino Con Tema Reale van André Laporte.

Lukáš Vondráček (Tsjechië, winnaar piano 2016): 3e Pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, en als plichtwerk A Butterfly’s Dream van Claude Ledoux

Vrijdag 29 mei

Marie-Nicole Lemieux (Canada, winnares zang 2000): oa 'Ich bin der Welt abhanden gekommen' van Gustav Mahler, 'Au cimetière' en 'L'île inconnue' van Hector Berlioz, en 'Ombra felice ! - Io ti lascio, e questo addio' van Wolfgang Amadeus Mozart

Anna Vinnitskaya (Rusland, winnares piano 2007): 2e Pianoconcerto van Sergei Prokofiev, 13e Pianosonate van Ludwig van Beethoven, en als plichtwerk La Luna y la Muerte van Miguel Gálvez-Taroncher.

Zaterdag 30 mei

Pierre-Alain Volondat (Frankrijk, winnaar piano 1983): 2e Pianoconcerto van Franz Liszt, 4 Ballades van Johannes Brahms, en als plichtwerk 4e Pianoconcerto van Frédéric Devreese

Nikolaj Znaider (Denemarken, winnaar viool 1997): Vioolconcerto van Sibelius, Vioolsonate van Claude Debussy, en als plichtwerk Raptus van Hendrik Hofmeyr.