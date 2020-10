Klara brengt met 'The Original Soundtrack' de beste filmmuziek aller tijden

De World Soundtrack Awards in Gent vieren dit jaar hun twintigste verjaardag. En om dát te vieren, maken filmjournalisten Robin Broos en Jeroen Struys op zaterdag 24 oktober 'The Original Soundtrack': een marathonuitzending met de beste filmmuziek, een hele dag lang live vanuit Gent.

De soundtracks kiezen ze deze keer niet alleen zelf, maar ook samen met hun speciale gasten, zoals componist en dirigent Dirk Brossé, scenarist Angelo Tijssens (Girl) en regisseurs Eva Cools (Cléo), Gilles Coulier (Cargo, De dag) en Sahim Omar Kalifa (Zagros). Ook muzikanten Jef Neve, Liesa Van der Aa en Isolde Lasoen komen langs om te praten over hun favoriete filmmuziek.

Jeroen Struys: 'Het is duidelijk dat filmmuziek recht naar het hart gaat van véél mensen. Muziek werkt heel erg op de emoties van de kijker in en kan nog jaren in je hoofd blijven hangen nadat je de film hebt gezien. Als ik de muziek van Angelo Badalamenti hoor, zit ik onmiddelijk weer in 'Twin Peaks', terwijl ik nog maar de tonen van 'Jaws 'moet horen, of ik krijg al de stuipen op het lijf.'

Robin Broos: 'We zijn ook heel benieuwd wat onze gasten gaan uitkiezen. Muzikanten en regisseurs luisteren ongetwijfeld met een heel ander oor naar soundtracks. Tegelijkertijd zijn zij de grootste, meest enthousiaste fans. En hun keuzes zijn heerlijk uiteenlopend.'

Geniet van de helden én de slechteriken in 'Pulp Fiction' en 'James Bond', griezel met 'Halloween' en 'Psycho', vlieg mee met het fietsje van 'E.T.' naar 'Paris, Texas' en dans mee met 'Singin’ in the Rain' en 'La La Land'.

'The Original Soundtrack', zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 18.00 uur op Klara of via de Klara-app. De Canvas-documentaire over Dirk Brossé uit 2013 is ook opnieuw te bekijken op het Klara-kanaal van VRT NU.

Tegelijk verschijnt ook het gelijknamige boek 'The Original Soundtrack': een weetjesboek met de meest opmerkelijke verhalen en anekdotes bij de beste soundtracks. Geschreven door Robin Broos en uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, in samenwerking met Klara.