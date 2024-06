Kinderliedjes in een rockjasje en live radio vanuit M deze zomer bij Willy

Radiozender Willy zorgt deze zomer voor de perfecte soundtrack voor oud én jong. Met de hulp van onder meer School is Cool en Mauro krijgen kinderliedjes een frisse rockmake-over.

Zo veranderen helse en lange autoritten met kinderen richting de zon in een muzikale plezierrit. Bovendien strijkt Willy deze zomer opnieuw neer in M Leuven met een programma dat bol staat van live radio, muziek en unieke evenementen.

Track 1: rockende kinderliedjes

Van ‘Al die willen te kaap’ren varen’ tot ‘Dikkertje Dap’ en 'Hinkey-Pinkey’. In heel wat auto’s zijn deze kinderliedjes dé soundtrack tijdens lange autoritten. Maar voor alle ouders die gek dreigen te worden wanneer Dikkertje Dap voor de zoveelste keer door de speakers galmt, heeft Willy goed nieuws: deze zomer steken artiesten als School is Cool, Mauro, High Hi, Sloper, Oproer en Jasper Steverlinck bekende kinderliedjes in een verfrissend rockjasje. Vanaf vandaag, maandag 17 juni, worden deze rockende kinderliedjes gelost via de Willy-app en Willy.radio, zodat zowel ouders als kinderen kunnen genieten van een muzikale trip.

'Lange autoritten met kinderen voelen vaak als een snelweg naar grijze haren of bezorgen je een vroege midlifecrisis', grapt Willy-dj Tomas De Soete. 'Maar met onze remixen wordt elke autorit een rock ‘n roll feestje op wielen. Van Hinkey-Pinkey tot een energieke versie van Al die willen te kaap’ren varen overgoten met een vleugje indiepop. Een lange autorit naar je vakantiebestemming is niet altijd een pretje, maar met Willy rock je gegarandeerd!', vertelt Tomas.

Beginnen doet Willy met de immer indrukwekkende Mauro Pawlowski. Hij toverde het kinderliedje 'Hinkey-Pinkey' om tot een heerlijk, bizar rocknummer. Benieuwd hoe dat klinkt?

Track 2: Willy palmt museum M Leuven in

Niet alleen vele luisteraars maar ook Willy zelf trekt er deze zomer op uit. Van 1 juli tot 30 augustus neemt Willy voor het tweede jaar op rij museum M over met live radio, concerten en unieke evenementen waaronder een muziekquiz door Willy-dj Marcel Vanthilt. Donderdag wordt tijdens de zomer van Willy dé hoogdag van de week. Met gratis afterwork dj-sets door de Willy-dj’s en tal van gratis optredens van onder meer Johannes Is Zijn Naam en Willy On Tour maar ook beloftevolle bands als Lightspeed en Ratmosphere. Kortom: veel slacker, nog meer indie en genoeg rock voor iedereen. Wat heeft een mens nog meer nodig?

Op vrijdag 5 en 19 juli en 23 en 30 augustus neemt radiomaker Luc Janssen de luisteraars tijdens 'Cover Story De Lux' mee op een muzikale reis door zijn platencollectie. Aan de hand van opmerkelijke platenhoezen duikt hij in zijn herinneringen. Hij reconstrueert zijn muzikale parcours van de post-punk en industrial periode van de jaren '80 tot nu, met een speciale voorliefde voor invloedrijke kunstenaars en designers.

De live uitzendingen van Willy op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag maken deel uit van de Zomer van M. Bezoekers kunnen genieten van een verfrissende mix van muziek en cultuur.