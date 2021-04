Kijker stemt Julie net voor finaleweek uit het 'Big Brother'-huis

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Jill (NL), Michel (NL), Nick (BE) en Liese (BE) gaan met z'n vieren door naar de finaleweek van 'Big Brother'. Vlak voor de start van de finaleweek moest Julie vertrekken. Maar ook de anderen zijn nog niet zeker van hun plaats in de finale...

Het venijn zit in de staart, zeker bij 'Big Brother'. Na het vertrek van Julie dachten de anderen dat de feestweek kon beginnen. Maar dat was buiten 'Big Brother' gerekend. Op dinsdag vindt er nog één eliminatie plaats en dan weten we welke drie finalisten definitief strijden om de felbegeerde titel van winnaar van 'Big Brother 2021' en het bij elkaar gespaarde prijzengeld.

Vanaf nu kunnen de kijkers weer stemmen op hun favoriet op de website GOPlay in Vlaanderen bij op RTL.nl in Nederland. Dinsdag vertrekt de laatste bewoner en donderdag in de laatste 'Big Brother Live' weet Vlaanderen én Nederland wie de titel 'Big Brother 2021' binnen haalt!