Kijkcijfers: woensdag 5 februari 2020

Bijna 600.000 mensen volgen het bekervoetbal op Canvas. 'The Sky is the Limit' duikt uit de top 10 en 'Op n' blijft op niveau. 'Stukken van Mensen' haalt nog ruim 260.000 kijkers. Het volledige overzicht van woensdag vind je hier.

Woensdag 5 februari 2020



1. Thuis En 1.173.835 2. Het Journaal 19.00 uur En 970.465 3. Iedereen Beroemd En 955.937 4. Blokken En 748.036 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 680.224 6. Op n En 608.940 7. Voetbal: Beker van Belgi - Zulte Waregem-Club Bru Canvas 593.280 8. Familie VTM 553.559 9. DNA Nys En 540.512 10. Dertigers En 479.686 11. The Sky is the Limit VIER 371.472 12. De Luizenmoeder VTM 352.248 13. Het Journaal 13.00 uur En 327.982 14. Beste Kijkers VTM 318.308 15. Telefacts Winter VTM 307.201 16. De Buurtpolitie VTM 305.003 17. Flikken Maastricht En 293.507 18. Het Journaal Laat En 272.221 19. Stukken van Mensen VIER 260.518 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 242.377

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)