Kijkcijfers: woensdag 4 augustus 2021

De Olympische Spelen blijven heer en meester in het land der kijkcijfers. VTM haalt het meeste kijkers met de nieuwsuitzendingen en 'Het Rad' is de publiekstrekker op Play4. Geen andere zenders die de tabel van dinsdag halen.

Woensdag 4 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 923.988 2. STUDIO TOKIO EEN 890.202 3. SWITCH EEN 841.019 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 838.541 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 766.649 6. NIEUWS 19U VTM VTM 558.389 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 525.024 8. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 468.587 9. O.S. 2021 BASKETBAL D. - JAPAN/BELGIE EEN 455.959 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 363.453 11. THE DOG HOUSE EEN 332.629 12. NIEUWS 13U VTM VTM 228.659 13. O.S. 2021 PAARDENSPORT. JUMPING H. EEN 225.177 14. DE KOTMADAM VTM 220.506 15. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 218.552 16. O.S. 2021 BASKETBAL D. EEN 216.494 17. DE BUURTPOLITIE VTM 205.528 18. HET RAD PLAY4 196.407 19. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN H. EEN 192.715 20. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN EEN 173.272

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

