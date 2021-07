Kijkcijfers: woensdag 30 juni 2021

'Het Journaal' strandt op een zucht van het miljoen kijkers. De spannende gebeurtenissen in 'Lisa' blijven de kijkers boeien. Hoewel geen voetbal, kijkt nog een half miljoen mensen naar 'Villa Sporza'. Geen Play-zenders in de lijst, wel twee keer Canvas n een notering voor VTM 2 n 4.

Woensdag 30 juni 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 970.276 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 681.496 3. BLOKKEN EEN 666.563 4. NIEUWS 19U VTM VTM 663.297 5. VILLA SPORZA EEN 502.839 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 478.710 7. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 5 CHANGE>LAV EEN 473.857 8. DAGELIJKSE KOST EEN 468.082 9. HET HUIS - SVEN NYS EEN 455.948 10. LISA VTM 445.821 11. MET VIER IN BED VTM 274.694 12. NIEUWS 13U VTM VTM 253.148 13. DE BUURTPOLITIE VTM 211.620 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 193.820 15. AXEL OPGELICHT VTM 176.081 16. ALBATROS EEN 169.496 17. STURM DER LIEBE VTM2 149.164 18. TER ZAKE Canvas 147.606 19. MISDAADDOKTERS - VAN SNIJTAFEL TOT RECHTBANK Canvas 146.381 20. THE TRANSPORTER VTM4 137.579

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

