Kijkcijfers: woensdag 22 april 2020

'Chernobyl' lokt een mooi aantal kijkers naar Canvas. 'Blind Gekocht' blijft goed scoren op VIER en 'Dat Belooft Voor Later' plant zich op de tiende plaats. Veel volk ook voor 'Pano' over de coronapiek.

Woensdag 22 april 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.287.865 2. Thuis En 1.270.984 3. Iedereen Beroemd En 1.114.150 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 775.536 5. Pano En 738.212 6. Familie VTM 715.023 7. Blind Gekocht VIER 636.263 8. Blokken En 603.048 9. Het Journaal 13.00 uur En 556.133 10. Dat Belooft Voor Later VTM 508.428 11. Vandaag En 464.427 12. In de Ban van Tsjernobyl Canvas 460.207 13. Gert Late Night - Lockdown VIER 456.488 14. De Zaak Alzheimer En 396.282 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 367.075 16. Chernobyl Canvas 332.040 17. De Buurtpolitie VTM 314.233 18. De Afspraak Canvas 311.968 19. Het Journaal Laat En 306.798 20. Aspe VTM 273.350

