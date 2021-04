Kijkcijfers: woensdag 21 april 2021

'De Wonderjaren' en 'Blind Gekocht' zijn aan elkaar gewaagd en ook 'Dertigers' blijft populair. Maar hoe scoort 'Huis Gemaakt' dan? Op Eén ging 'Dagelijkse Kost' over het kwartier, dus duikt het nog eens op in de lijst van de 20 populairste programma's!

Woensdag 21 april 2021



1. THUIS EEN 1.241.905 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.035.883 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 874.630 4. BLOKKEN EEN 692.607 5. NIEUWS 19U VTM VTM 658.373 6. FAMILIE VTM 561.994 7. DE WONDERJAREN EEN 547.107 8. BLIND GEKOCHT PLAY4 532.411 9. DERTIGERS EEN 458.794 10. HUIS GEMAAKT VTM 443.392 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 387.059 12. WIELRENNEN. WAALSE PIJL H. EEN 381.258 13. LISA VTM 362.518 14. DAGELIJKSE KOST EEN 359.683 15. ALLOO - DWANGMATIGE VERZAMELAARS VTM 322.345 16. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 310.111 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 291.389 18. DE CONTAINER CUP PLAY4 285.827 19. DE BUURTPOLITIE VTM 258.740 20. DE AFSPRAAK Canvas 242.676

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

