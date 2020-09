Kijkcijfers: woensdag 2 september 2020

'De Cel Vermiste Personen' schiet sterk uit de startblokken. VTM beleeft een mindere avond, vooral 'Veel Tamtam' doet zijn naam weinig eer aan. 'Niveau 4' is het best bekeken VIER-programma en 'De Afspraak' redt de eer van Canvas.

Woensdag 2 september 2020



1. Thuis En 1.098.702 2. Het Journaal 19.00 uur En 939.691 3. De Cel Vermiste Personen En 892.575 4. Iedereen Beroemd En 870.747 5. Vive le Velo En 811.473 6. Blokken En 644.358 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 631.619 8. Familie VTM 625.239 9. Een Echte Job VTM 486.032 10. Het Journaal Laat En 445.950 11. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 5 En 408.788 12. Het Journaal 13.00 uur En 388.999 13. Niveau 4 VIER 361.148 14. Sara VTM 345.679 15. Gert Late Night VIER 336.689 16. Veel Tamtam VTM 266.639 17. De Afspraak Canvas 251.834 18. Dubbelleven En 241.745 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.767 20. Huizenjagers VIER 204.628

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

