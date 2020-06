Kijkcijfers: woensdag 17 juni 2020

'Het Journaal' gaat dinsdag als enige over het miljoen. De dramaserie 'Manifest' op VIJF blijkt een vaste schare fans te hebben, 'Bake Off @ Home' verliest wat kijkers. De eindstrijd is ingezet bij 'De Campus Cup' en dat lokt kijklustigen. 'Switch' en 'Blokken' houden de kijkers vast bij En.

Woensdag 17 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.087.114 2. Iedereen Beroemd En 956.407 3. Switch En 893.075 4. Blokken En 693.241 5. Dierendokters 24/7 En 673.697 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 659.962 7. Sara VTM 560.269 8. Het Tweede Gelaat En 461.314 9. Het Journaal 13.00 uur En 431.970 10. Het Journaal Laat En 383.876 11. De Campus Cup Canvas 355.331 12. Het Beste uit Belgium s Got Talent VTM 344.865 13. Axel Opgelicht VTM 290.897 14. Witse En 270.830 15. De Buurtpolitie VTM 264.577 16. Seven Worlds One Planet - Antarctica Canvas 249.206 17. Blind Gekocht VIER 237.431 18. De Afspraak Canvas 234.316 19. Manifest VIJF 214.373 20. Bake Off @ Home VIER 213.763

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)