Kijkcijfers: woensdag 13 mei 2020

'Blind Gekocht' sluit een succesvol seizoen in stijl af op de derde plaats van de dag top 20 van woensdag. 'Gert Late Night' behoudt een plaats in de top 10. 'Het Journaal' is de enige miljoenentopper van de dag.

Woensdag 13 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur Eén 1.169.439 2. Iedereen Beroemd Eén 820.159 3. Blind Gekocht VIER 779.786 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 742.604 5. Blokken Eén 680.755 6. Dierendokters 24/7 Eén 628.891 7. Pano Eén 587.179 8. Sara VTM 576.711 9. Gert Late Night - Lockdown VIER 538.717 10. Vandaag Eén 503.603 11. Het Journaal 13.00 uur Eén 431.920 12. The Best Of Holland s Got Talent VTM 398.413 13. Dossier K Eén 397.022 14. Het Journaal Laat Eén 346.593 15. De Container Cup VIER 338.830 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 323.211 17. VTM NIEUWS Update VTM 311.254 18. De Buurtpolitie VTM 295.910 19. Terzake Canvas 247.222 20. De Afspraak Canvas 233.671

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)