Kijkcijfers: woensdag 13 en donderdag 14 januari 2021

'Factcheckers' wordt woensdag beloond met een plek in het selecte clubje van miljoenentoppers. 'De Gouden Schoen' moet tevreden zijn met een veertiende plaats. 'De Verhulstjes' bevestigen donderdag en '1 Jaar Gratis' overklast 'Wat een Jaar!'.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 13 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.228.860 2. Thuis En 1.208.082 3. Factcheckers En 1.116.831 4. Iedereen Beroemd En 974.736 5. Blokken En 759.410 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 754.905 7. LEEF En 637.368 8. Familie VTM 617.524 9. Sara VTM 559.388 10. Het Journaal Laat En 496.705 11. Op Interventie VTM 484.164 12. Het Journaal 13.00 uur En 447.615 13. Witse En 436.342 14. De Gouden Schoen VTM 411.419 15. De Afspraak Canvas 297.549 16. Big Brother VIER 292.859 17. Terzake Canvas 264.612 18. Les Enfants de la Collaboration Canvas 252.112 19. Junior Bake Off VIER 250.658 20. De Buurtpolitie VTM 224.055

Donderdag 14 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.199.858 2. Thuis En 1.147.475 3. Iedereen Beroemd En 974.354 4. 1 Jaar Gratis En 901.986 5. Blokken En 813.343 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 798.518 7. Familie VTM 708.880 8. De Verhulstjes VIER 634.458 9. Sara VTM 617.405 10. LEEF En 598.960 11. Het Journaal 13.00 uur En 558.199 12. Witse En 439.649 13. Big Brother VIER 337.149 14. Wat een Jaar! VTM 305.671 15. Helden van Hier: Door het Vuur VTM 274.533 16. De Weekenden Canvas 267.908 17. De Afspraak Canvas 262.129 18. De Buurtpolitie VTM 243.064 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 234.704 20. Neighbours En 227.034

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: