Kijkcijfers: 'VTM-zenders kijken terug op straffe televisiemaand april'

DPG Media pakt dit voorjaar uit met een aantal spiksplinternieuwe televisieformats. De combinatie van deze nieuwkomers en een reeks sterkhouders zorgt voor een straffe televisiemaand april. Dat meldt het mediabedrijf.

'DPG Media realiseerde 38,4% marktaandeel ten opzichte van recordmaand april 2020 (38,7%), waarbij de impact van corona een duidelijke boost gaf. Inclusief Long Tail groeit DPG Media naar 42% marktaandeel.

VTM realiseerde 25,4% marktaandeel op basis van een ijzersterke vooravond, met 'Lisa' (44% marktaandeel, 503.500 kijkers) en 'VTM NIEUWS' (35% marktaandeel, 665.000 kijkers). Voor de telenovelle was april de beste maand tot nu toe. In prime zorgen sterkhouders 'Blind Getrouwd' (31% marktaandeel, 959.000 kijkers), 'The Voice van Vlaanderen' (45% marktaandeel, 1.035.000 kijkers) en 'LEGO Masters' (34% marktaandeel, 576.000 kijkers) voor een lach en een traan bij de kijkers. Maar ook de splinternieuwe formats doen het uitstekend. VTM kan scoren met 'Camping Coppens' (37% marktaandeel, 959.000 kijkers), 'Erfgenaam Gezocht' (29% marktaandeel, 813.500 kijkers) en 'Huis Gemaakt' (27% marktaandeel, 573.000 kijkers).

De lokale reality formats 'De Vuilste Job van Vlaanderen' (18% marktaandeel, 296.000 kijkers) en 'Lady Truckers' (12% marktaandeel, 252.000 kijkers) blijven bij VTM 2 (6,2% marktaandeel) vlot kijkers binnenhalen, net als de Champions League wedstrijden (15% marktaandeel, 498.000 kijkers) en film in het weekend (8% marktaandeel, 146.000 kijkers). Best scorende weekendfilm was 'Robin Hood' (14% marktaandeel, 271.000 kijkers).

Bij VTM 4 zorgt darts (6,5% marktaandeel, 105.000 kijkers) voor een schot in de roos. Mede dankzij Belgische trots Dimitri 'dancing Dimi' Van den Bergh, behaalt de zender net als in december-januari recordcijfers (+81% vs 2020, +46% vs 2019).

Nieuwkomer VTM GOLD (0,9% marktaandeel) doet zijn naam eer aan en is goed uit de startblokken geschoten. De zender zet koers richting 1% marktaandeel, met 'De Planckaerts' als trekker met 3% marktaandeel.

De lineaire toppers leven ook online verder bij VTM GO en halen maar liefst 16 miljoen views binnen in april. De top 3 is voor 'Lisa' (1.856.000 views), 'Familie' (1.370.500 views) en 'Blind Getrouwd' (673.000 views), maar ook 'Camping Coppens' en 'Huis Gemaakt' bereiken heel wat online kijkers. Dankzij deze successen kon VTM GO rekenen op 750.000 kijkers, wat april de op één na beste maand maakt.'