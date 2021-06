Kijkcijfers: regionale zenders Mediahuis groeien door

De regionale nieuwszenders van Mediahuis zetten mooie resultaten neer. Dat laat het bedrijf weten via Ads&Data. Ze noemen het een bevestiging van een trend die zich al enkele jaren aftekent bij de regionale zenders van dochteronderneming De Buren.

Het gemiddelde dagbereik van ATV, TV Limburg, TV Oost en Rob TV steeg met 19,5% (Q1 2021 vs. Q1 2020). Alle nieuwszenders samen bereiken dagelijks maar liefst één vierde van de mensen uit de regio, goed voor gemiddeld 730.000 kijkers per dag. Ook online vinden kijkers steeds meer en meer hun weg naar deze regionale sterkhouders, wat resulteert in een bereik van 29 miljoen views.

'De cijfers hierboven bewijzen dat televisie het medium bij uitstek blijft om de grote massa te bereiken', zo laat Mediahuis weten.

Bron: CIM TV NOORD, Q1 2021 & VRM Q1 2021