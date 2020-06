Kijkcijfers: maandag 8 juni 2020

'Spoed 24/7' scoort een miljoenenpubliek, net als 'Het Journaal'. 'VTM NIEUWS' is het best bekeken VTM-programma, gevolgd door 'Sara'. Geen VIER in de top 20, wel vier keer Canvas en n keer Q2.

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.147.265 2. Spoed 24/7 En 1.042.504 3. Iedereen Beroemd En 930.447 4. Blokken En 707.073 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 672.103 6. Komen Te Gaan En 664.751 7. Sara VTM 550.151 8. First Dates En 447.688 9. Het Journaal 13.00 uur En 439.112 10. Het Journaal Laat En 416.865 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 352.447 12. Liefde voor Muziek VTM 327.977 13. Helden van Hier: In de Lucht VTM 325.830 14. De Ridder En 307.076 15. De Campus Cup Canvas 257.742 16. De Afspraak Canvas 239.752 17. Terzake Canvas 239.651 18. The Foreigner Q2 233.852 19. De Buurtpolitie VTM 223.845 20. Belga Sport Canvas 178.413

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)