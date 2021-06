Kijkcijfers: maandag 7 juni 2021

Stilte voor de storm in kijkcijferland. Na 'Thuis' worden er weinig potten gebroken. 'Familie' duikt onder het half miljoen kijkers en 'Lisa' blijft binnen de top 10. 'Geubels en de Belgen' redt eens te meer de meubelen bij Play4 en op Canvas breekt het gesprek van Ben Crabbé met bondscoach Martinez niet meteen potten.

Maandag 7 juni 2021



1. THUIS EEN 1.167.609 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 799.408 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 723.739 4. DE COLUMBUS EEN 572.599 5. NIEUWS 19U VTM VTM 561.305 6. BLOKKEN EEN 543.910 7. FAMILIE VTM 481.581 8. CAMPUS CUP EEN 456.010 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 409.242 10. LISA VTM 377.016 11. DAGELIJKSE KOST EEN 284.454 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 277.342 13. MET VIER IN BED VTM 250.707 14. ALLOO IN DE NACHT VTM 221.677 15. NIEUWS 13U VTM VTM 200.181 16. RECHT OP RECHT EEN 191.289 17. GEUBELS EN DE BELGEN PLAY4 186.756 18. DE AFSPRAAK Canvas 170.405 19. HET EK VAN DE DUIVELS Canvas 157.947 20. TER ZAKE Canvas 153.660

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

