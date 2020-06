Kijkcijfers: maandag 29 juni 2020

Maandag begon de zomerprogrammering helemaal bij VTM en En. Vlaanderen blijft trouw zweren aan 'F.C. De Kampioenen' en ook de nieuwe talkshow 'Vive la Vie!' start sterk, net als de opgesmukte 'Iedereen Beroemd'-rubriek 'Dwars door Oceani'. Heel wat fans van de 'De Kotmadam' stemmen af op VTM, 'Allerbeste Kijkers' start matig.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 29 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 887.081 2. Switch En 814.553 3. Dwars door Oceani En 810.885 4. Vive la Vie! En 785.500 5. F.C. De Kampioenen En 727.280 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 604.009 7. Het Journaal Laat En 475.870 8. De Kotmadam VTM 468.278 9. Sara VTM 454.500 10. Het Journaal 13.00 uur En 360.406 11. Witse En 341.155 12. Inside Taronga Zoo En 329.197 13. Allerbeste Kijkers VTM 264.694 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 241.491 15. De Buurtpolitie VTM 235.380 16. Iedereen Beroemd En 197.494 17. Belpop Classics Canvas 192.672 18. Terzake Canvas 168.011 19. I.T. Q2 156.547 20. Neighbours En 148.977

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)