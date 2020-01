Kijkcijfers: maandag 27 januari 2020

Maandag zijn het atypische kijkcijfers door de stakingsdag bij de VRT. 'VTM NIEUWS' scoort meer dan een miljoen kijkers en 'Familie' zit in de top 3. Toch blijft En ook met een afgeslankt aanbod goed scoren. Zo blijft 'Thuis' op de leiderspositie. 'Topdokters' scoort een vijfde plaats en doet daarmee beter dan de eerste aflevering van 'BEAT VTM'.

Maandag 27 januari 2020



1. Thuis En 1.118.569 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 1.109.798 3. Familie VTM 791.242 4. Het Journaal 19.00 uur En 749.666 5. Topdokters VIER 683.677 6. Beat VTM VTM 565.946 7. Reizen Waes En 563.817 8. De Buurtpolitie VTM 458.828 9. We Laten de VRT Niet Los En 423.547 10. Taboe En 408.674 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 391.390 12. Goed Volk En 358.779 13. Axel Opgelicht VTM 338.596 14. Help, Mijn Borsten Staan Online VIER 308.716 15. Loc, Zot van Koken VTM 255.342 16. Witse En 242.307 17. Huizenjagers VIER 209.200 18. Aspe VTM 193.867 19. De Kleedkamer Canvas 179.106 20. Sturm der Liebe Vitaya 163.426

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)



