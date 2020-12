Kijkcijfers: maandag 14 december 2020

Even duiden. Programma's die minder dan een kwartier duren komen niet in de CIM Top 20. 'Dagelijkse Kost' valt dus doorgaans buiten de prijzen. Maar bij de start van 'Het Nationale Kerstmenu' gaat Meus nt over het kwartier. En dat levert de En-chef maandag een tiende plek op. Alle kijkcijfers van maandag vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 14 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.152.543 2. Thuis En 1.126.872 3. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.119.390 4. Iedereen Beroemd En 967.086 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 816.092 6. Blokken En 725.622 7. Kinderziekenhuis 24/7 En 687.149 8. Familie VTM 650.563 9. Sara VTM 612.637 10. Dagelijkse Kost En 548.539 11. Het Journaal 13.00 uur En 463.506 12. Witse En 446.250 13. Cupido Ofzo VTM 435.083 14. Ooit Vrij VIER 345.606 15. First Dates En 338.210 16. De Afspraak Canvas 315.149 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 305.174 18. De Buurtpolitie VTM 284.952 19. De Luchtpolitie VTM 225.224 20. Terzake Canvas 224.242

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: