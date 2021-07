Kijkcijfers: maandag 12 juli 2021

Het EK voetbal zit erop, dus het topprogramma van de dag is ver verwijderd van een miljoen kijkers. 'Switch' wipt over 'F.C. De Kampioenen' en 'Vive le Vélo' is meteen goed voor een vierde plaats. 'Vakantiehuis for Life' zakt diep weg en Canvas kan weer rekenen op sterkhouder 'Terzake', als is ook dat kijkcijfer niet om over naar huis te schrijven.