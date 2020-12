Kijkcijfers: Finale 'De Slimste Mens ter Wereld' scoort recordcijfers! VIER blikt tevreden terug op 2020!!

Foto: © VIER 2020

De voorbije seizoenen was het telkens een man, maar sinds gisteren gaat Catherine Van Eylen door het leven als 'De Slimste Mens ter Wereld'. Maar liefst 1.606.541 kijkers waren getuige van de spannende finale en dat leverde VIER een zeer mooie 61% marktaandeel op.

Voor Erik en co is dit de beste finalescore ooit. Vorig jaar stond de finaleteller de dag na uitzending op 1.289.000 kijkers en 50% marktaandeel, in 2018 was dat er 1.256.000 en 55,3%. De knappe prestatie van Catherine en haar medefinalisten is de kers op de taart van een ongeëvenaard seizoen: de populairste quiz van Vlaanderen sluit in schoonheid af met een recordcijfer van gemiddeld 1.342.863 kijkers en 47.1% marktaandeel.



En niet enkel in 'De Slimste Mens ter Wereld' was het vrouwen aan de top, want eerder deze week proefde Alexandra ook al van de zoete smaak van de overwinning in 'Bake Off Vlaanderen'. Het iconische bakprogramma heeft zijn beste seizoen achter de rug met 553.947 kijkers en 24.1% marktaandeel.



SBS kan alvast terugblikken op een geslaagd jaar en met de kerstvakantie en het nieuwe jaar in zicht blijft de zendergroep de komende weken prominent aanwezig in de tv-gidsen met heel wat nieuwe programmatitels en nieuwe verrassende seizoenen van succesformats. Zo is er in december 'Het Rad' en start ook de nieuwe reeks 'Over De Oceaan' en vanaf januari komen daar nog 'Big Brother', 'De Verhulstjes', 'Boerenjaar' en 'Junior Bake Off Vlaanderen' bij. Op VIJF komen de Meilandjes terug naar het kleine scherm, met alles erop en eraan.



Ondanks de coronacrisis en bijgevolg de stevige concurrentie van actuaprogramma’s en verplaatste sportevenementen bleef VIER relevant. Zo troefde 'De Mol' het VTM-programma 'Blind Getrouwd' en 'Twee Tot De Zesde Macht' op Eén af op zondagavond. Gilles De Coster en zijn 10 kandidaten beslechtten de strijd der titanen met een stevig record van gemiddeld 1.469.000 kijkers en 39.5% marktaandeel. Ook 'Blind Gekocht' maakte een grote sprong voorwaarts en zag het aantal fans toenemen: gemiddeld 866.000 kijkers en een mooie 34.6% marktaandeel. 'Gert Late Night' liet dit voorjaar wat vroeger van zich horen: met gemiddeld 540.000 kijkers en 24.7% marktaandeel zagen ook Gert en James hun talkshow op de boot een opwaartse koers varen.



Dé verrassing van het voorjaar was het originele familieprogramma 'De Container Cup' met Pedro Elias en Wesley Sonck. 'De Container Cup' was dit voorjaar goed voor gemiddeld 356.000 kijkers en 21,7% marktaandeel op de zenderdoelgroep VVA 18-54 in de vooravond. Later op de avond keken er nog eens gemiddeld 203.000 kijkers naar de herhaling, wat 18,7% marktaandeel opleverde.



Ook twee andere nieuwkomers verdienen om in de bloemetjes gezet te worden, want in de zomer keken er gemiddeld 529.000 kijkers -26,1%- naar de terugkeer van 'Het Rad' en het jaar werd ingezet met 475.000 kijkers & 18.6% voor 'Boerenjaar'. Dit najaar moest VIER 'Dancing With The Stars' missen, maar naast 'De Slimste Mens ter Wereld' en 'Bake Off Vlaanderen' scoorden ook o.a. 'De Rechtbank', 'Ooit Vrij' en 'Niveau 4 Gent' erg goed: 685.000 kijkers (27.1%), 533.000 kijkers (21.3%) & 566.000 kijkers (25.3%). VIJF liet dan weer van zich horen met 'Chateau Meiland', 'Wat Wil Maxime' en 'Manifest': 282.000 kijkers (10.9%), 206.000 kijkers (10.2%) & 337.000 kijkers (18.6%).



Door het coronavirus koos SBS ook voor een digitale investering: dit jaar zijn er dankzij die investering zo’n 4 miljoen views meer voor de volledige afleveringen, wat zich vertaalt in een stijging van 17% tov 2019. Heel wat online initiatieven zagen het licht tijdens de eerste lockdown zoals o.a. 'Wim Zingt', 'Viktor Vlogdown' en 'Kat Homeparty'. In totaal waren deze online programma’s goed voor meer dan 7 miljoen views over de verschillende online platformen. Andere successen dit jaar waren 'wtFOCK' (8.630.631), 'Love Island' (5.125.487), 'De Slimste Mens ter Wereld' (7.555.642) & 'Niveau 4 Gent' (526.866).



