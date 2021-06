Kijkcijfers: DPG Media zet positief stabiel televisievoorjaar neer, VTM GO groeit

Nu het volop zomert, blikt DPG Media met een positief gevoel terug op het televisievoorjaar van 2021. De zendergroep realiseerde 38% marktaandeel en blijft daarmee stabiel ten opzichte van dezelfde periode (januari-mei) in recordjaar 2020.

Vergeleken met 2 en 3 jaar geleden werd er dit voorjaar meer gekeken naar de DPG Media-zenders. Inclusief de externe zenders in regie neemt DPG Media dit voorjaar 41% aandeel in de markt.

VTM sluit het voorjaar af met 25% marktaandeel. In de telenovelle 'Lisa' volgden gemiddeld 511.000 kijkers de verlegen Lisa zich een weg baant in de hippe marketingwereld, goed voor 41% marktaandeel. Een succesvolle opvolger voor 'Sara' dus. Samen met 'VTM NIEUWS', maandelijks 692.000 kijkers en 34% marktaandeel, vormt 'Lisa' de sterke vooravond.

Nieuwkomer 'Camping Coppens' liet gemiddeld 989.000 kijkers voor het scherm kamperen, goed voor 38% marktaandeel. De populariteit van 'Huis Gemaakt', gemiddeld 600.000 kijkers en 29% marktaandeel, leeft ook naast de uitzendingen voort en dat zullen deelnemers Harry en Jerina geweten hebben. Dankzij een schare fans werd er meer dan 120.000 euro voor hen ingezameld, zodat zij hun droomwoning alsnog kunnen kopen. Ook Axel Daeseleire verrast al eens iemand met een mooie som geld. 'Erfgenaam Gezocht' veroverde 29% marktaandeel, met gemiddeld 824.000 kijkers.

Sterkhouder 'Liefde voor Muziek' blijft populair en haalde gemiddeld 810.000 kijkers en 33% marktaandeel. Ook 'Blind Getrouwd' bleef het goed doen met 36% marktaandeel (gemiddeld 991.500 kijkers). Dit jaar stappen ook de schrijvers voor de vrijgezelle boeren in 'Boer zkt Vrouw - Blind Verliefd' blind in het avontuur. Een primeur! De oproep aflevering lokte 554.000 kijkers en scoorde 28% marktaandeel. VTM kon dit voorjaar opnieuw rekenen op 'LEGO Masters': gemiddeld 432.000 kijkers en 33% marktaandeel. Tot slot was er 'The Voice van Vlaanderen' (gemiddeld 1.079.000 kijkers en 45% marktaandeel), met aan het einde van de maand mei de grote finale. Winnares Grace, met achttien jaar de jongste van de finalisten, wist tijdens de spannende tv-show de harten van de kijkers te veroveren.

De Vlaming is een sportliefhebber en ook voetbal staat dus steeds garant voor hoge kijkcijfers. Zo was er bij VTM de Champions League-finale op 29 mei met 759.000 kijkers en 34% marktaandeel en de 3 WK kwalificatiematchen van de Rode Duivels, met gemiddeld 1.090.000 kijkers en 42% marktaandeel. Bij VTM 2 wist de Champions League-voetbal opnieuw te scoren, met 579.000 kijkers en 17% marktaandeel voor de halve finale tussen Chelsea en Real Madrid. Ook Premier League Darts was met gemiddeld 161.000 kijkers en 10% marktaandeel een schot in de roos. Belgische trots Dimitri 'dancing Dimi' Van den Bergh mag nog wat extra 'happy' vreugdedansjes doen.

Nog bij VTM 2 schopt lokale nieuwkomer 'De Vuilste Jobs' van Vlaanderen het met gemiddeld 401.000 kijkers en 21% marktaandeel tot beste local tot nu toe. Kijken doet Vlaanderen duidelijk graag, zelf opkuisen toch maar liever niet. Ook andere locals als 'Lady Truckers' (gemiddeld 325.000 kijkers en 17% marktaandeel), 'Costa Belgica' (gemiddeld 224.000 kijkers en 11% marktaandeel), 'Uit De Kleren' (gemiddeld 169.000 kijkers en 10% marktaandeel) en 'Latem Leven' (gemiddeld 199.000 kijkers en 10% marktaandeel) lieten dit voorjaar van zich horen en zorgen zo mee voor de uitbouw van een sterke VTM-familie.

De golden oldies duwen VTM GOLD richting 1% marktaandeel. Dit voorjaar behaalde de zender meer dan een verdubbeling in marktaandeel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (0,3% marktaandeel).

VTM GO live

VTM GO rijgt de successen aan elkaar, met mooie resultaten: 750.000 maandelijkse unieke gebruikers (+23% vs. 2020). Wekelijks bereikt VTM GO 440.000 unieke gebruikers (+36% vs. 2020). Ook de stijging in first screen kijken (23% vs. 15% in 2020) en live kijken (35% vs. 25% in 2020, voornamelijk dankzij VTM Nieuws en Sport), valt op. Longform scoort met 16 miljoen views. VTM GO bleef als enige lokale AVOD stabiel en vergroot met 2 miljoen unieke gebruikers op jaarbasis de kloof met de concurrentie. Met een jonge core doelgroep (15-40) is VTM GO dé complementaire aanvulling voor de lineaire kanalen.