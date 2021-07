Kijkcijfers: donderdag 8 juli 2021

Zomerse kijkcijfers met aan kop 'Het Journaal' dat ver verwijderd is van het magische miljoen kijkers. 'Switch' en 'F.C. De Kampioenen' vervolledigen de top drie. 'Navy NCIS' levert Play4 een negentiende plaats op, bij Canvas is 'Terzake' de publiekstrekker.

Donderdag 8 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 863.067 2. SWITCH EEN 669.002 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 637.446 4. NIEUWS 19U VTM VTM 544.926 5. VILLA SPORZA EEN 520.409 6. OP KOT EEN 495.668 7. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 12 SAINT-PAU EEN 398.087 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 381.893 9. MARRY ME, MARRY MY FAMILY EEN 322.948 10. DE KOTMADAM VTM 289.115 11. DE BUURTPOLITIE VTM 221.024 12. MET VIER IN BED VTM 215.715 13. NIEUWS 13U VTM VTM 209.921 14. TER ZAKE Canvas 198.983 15. SAFETY FIRST VTM 161.010 16. KLEM EEN 159.888 17. HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 150.936 18. OKAVANGO, RIVER OF DREAMS - INFERNO Canvas 146.424 19. NAVY NCIS PLAY4 139.419 20. STURM DER LIEBE VTM2 124.268

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

