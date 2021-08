Kijkcijfers: donderdag 5 augustus 2021

Bijna 850.000 kijkers zitten donderdagmiddag op het puntje van hun stoel bij de hockeyfinale van de Red Lions. En niet zoveel supporters minder zijn er om de prestaties van Nafi Thiam en Noor Vidts te volgen in het atletiek. Alle kijkcijfers van donderdag vind je hier.

Donderdag 5 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 879.143 2. O.S. 2021 HOCKEY H. - AUSTRALIE/BELGIE EEN 847.789 3. STUDIO TOKIO EEN 825.148 4. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 792.504 5. O.S. 2021 ATLETIEK - THIAM - VIDTS EEN 790.232 6. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 780.101 7. SWITCH EEN 778.538 8. FC DE KAMPIOENEN EEN 740.687 9. NIEUWS 19U VTM VTM 579.457 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 367.222 11. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN H. EEN 271.021 12. MY NEW GREEK LIFE EEN 255.210 13. DE BUURTPOLITIE VTM 251.863 14. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 241.416 15. DE KOTMADAM VTM 241.051 16. O.S. 2021 HOCKEY (S.) - AUSTRALIE/BELGIE EEN 237.206 17. O.S. 2021 BASKETBAL H. EEN 214.445 18. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN EEN 210.534 19. O.S. 2021 TAFELTENNIS D. EEN 204.635 20. SAFETY FIRST VTM 189.630

