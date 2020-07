Kijkcijfers: donderdag 2 juli 2020

De top vijf gaat weer volledig naar En, al worden de posities wat door elkaar geschud. 'Sara' en 'De Kotmadam' doen het goed bij VTM. Q2 duikt op in de top 20, Canvas heeft twee noteringen, VIER haalt de lijst met 'Topdokters'.

Donderdag 2 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 836.679 2. Switch En 749.114 3. Vive la Vie! En 729.813 4. F.C. De Kampioenen En 675.026 5. Dwars door Oceani En 651.162 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 646.890 7. Sara VTM 559.314 8. De Kotmadam VTM 491.624 9. Het Journaal 13.00 uur En 403.635 10. The Secret Life Of The Zoo En 354.786 11. Witse En 311.854 12. Het Journaal 13.00 uur En 309.945 13. De Buurtpolitie VTM 307.880 14. Allerbeste Kijkers VTM 257.938 15. Telefacts Zomer VTM 229.843 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 222.198 17. Topdokters VIER 197.155 18. The Transporter Refueled Q2 175.979 19. Terzake Canvas 170.600 20. Prisoners Canvas 165.092

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

