Kijkcijfers: donderdag 15 juli 2021

Er zitten opnieuw veel mensen voor televisie tijdens de nieuwsuitzendingen. 'Het Journaal' haalt alweer meer dan een miljoen kijkers, ook naar 'VTM NIEUWS' kijkt veel volk. Ook 'Terzake' lokt veel nieuwsgierigen. Hekkensluiter van de dag is Play4 met een aflevering van NCIS, het best bekeken programma op de zender.

Donderdag 15 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.133.009 2. SWITCH EEN 855.471 3. NIEUWS 19U VTM VTM 836.762 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 804.691 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 715.896 6. VIVE LE VELO EEN 612.313 7. THE AMERICAN DREAM XL EEN 557.932 8. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 18 PAU>LUZ-A EEN 556.794 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 484.446 10. EXTRA NIEUWS - NOODWEER ZOMER 21 VTM 422.513 11. DE KOTMADAM VTM 370.673 12. NIEUWS 13U VTM VTM 361.969 13. MARRY ME, MARRY MY FAMILY EEN 333.936 14. DE BUURTPOLITIE VTM 307.445 15. MET VIER IN BED VTM 276.102 16. TER ZAKE Canvas 257.730 17. SAFETY FIRST VTM 236.707 18. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 18 PAU>LUZ-A Canvas 194.194 19. DE OMGEKEERDE WERELD VTM 179.076 20. NAVY NCIS PLAY4 141.199

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

