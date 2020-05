Kijkcijfers: donderdag 14 mei 2020

'De Columbus' stoomt weer stevig door en komt aan op de eerste plaats. Tweede miljoenentopper van de dag is 'Het Journaal'. Bij VTM halen ze ongetwijfeld opgelucht adem nu de herhalingen van 'Sara' zo goed worden ontvangen. Bij VIER doet 'De Container Cup' het verre van slecht.

Donderdag 14 mei 2020



1. De Columbus En 1.315.954 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.081.659 3. Iedereen Beroemd En 886.947 4. First Dates En 654.985 5. Vandaag En 642.402 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 637.626 7. Blokken En 634.177 8. Sara VTM 527.244 9. Het Journaal 13.00 uur En 461.902 10. Gert Late Night - Lockdown VIER 450.858 11. Het Journaal Laat En 409.941 12. De Container Cup VIER 373.127 13. Wat een Jaar VTM 330.720 14. De Afspraak Canvas 317.476 15. Ge Hadt Erbij Moeten Zijn VTM 303.982 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 300.213 17. De Buurtpolitie VTM 275.701 18. Terzake Canvas 236.453 19. De Ridder En 214.783 20. De Ambassade VIER 190.954

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

