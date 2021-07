Kijkcijfers: dinsdag 27 juli 2021

Ook dinsdag zijn de Olympische Spelen dominant in het land der kijkcijfers. Zowel de live verslagen doorheen de dag als de omkaderingsprogramma's worden erg goed bekeken. VTM blijft enigszins overeind met de nieuwsuitzending van 19.00 uur. Play4 vinden we niet in de lijst en Canvas kan ook alleen profiteren van de middagpauze van de Spelen op Eén.

Dinsdag 27 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.066.876 2. STUDIO TOKIO EEN 985.318 3. SWITCH EEN 870.022 4. FC DE KAMPIOENEN EEN 845.581 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 768.068 6. NIEUWS 19U VTM VTM 603.017 7. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. EEN 555.162 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 518.418 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 491.486 10. ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 458.845 11. O.S. 2021 BASKETBAL D. - AUSTRALIE/BELGIE EEN 423.920 12. O.S. 2021 MOUNTAINBIKE D. EEN 404.072 13. O.S. 2021 BASKETBAL 3X3 EEN 366.503 14. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. Canvas 320.258 15. O.S. 2021 SCHOONSPRINGEN D. EEN 317.241 16. O.S. 2021 JUDO - MATTHIAS CASSE EEN 307.055 17. DE KOTMADAM VTM 292.674 18. O.S. 2021 ZWEMMEN EEN 273.301 19. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 241.116 20. DE BUURTPOLITIE VTM 237.440

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

