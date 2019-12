Kijkcijfers: dinsdag 17 december 2019

De kijkcijfers lijken dinsdag wel in twee helften gedeeld. Vanaf plek 9, 'Andy op Patrouille', worden de getallen gehalveerd. Net geen 200.000 mensen zien het slot van 'Bevergem'. 'Thuis' en 'De Slimste Mens ter Wereld' zetten een miljoenencijfer op de tabel.

Dinsdag 17 december 2019



1. Thuis En 1.081.647 2. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.066.968 3. Het Journaal 19.00 uur En 927.731 4. Iedereen Beroemd En 878.653 5. Het Huis En 833.777 6. Blokken En 692.606 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 664.638 8. Familie VTM 649.763 9. Andy op Patrouille VTM 331.221 10. Geubels en de Belgen VIER 312.206 11. Het Journaal 13.00 uur En 292.089 12. Het Journaal Laat En 291.702 13. Faroek VTM 281.601 14. De Buurtpolitie VTM 275.902 15. Flikken Maastricht En 255.459 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 250.372 17. De Afspraak Canvas 211.478 18. Voetbal: Beker van Belgie - Zulte Waregem-Charlero Q2 204.536 19. Bevergem En 199.934 20. First Dates En 197.189

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)