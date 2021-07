Kijkcijfers: dinsdag 13 juli 2021

'Het Journaal' strandt op een zucht van het miljoen kijkers. 'Vive le Vélo' doet er bij de tweede aflevering nog een schepje bovenop qua kijkcijfers. 'De Omgekeerde Wereld' kan ook in herkansing niet overtuigen. Play4 doet zelfs een pak beter met de herhaling van 'Topdokters'.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Dinsdag 13 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 948.371 2. SWITCH EEN 832.526 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 733.295 4. VIVE LE VELO EEN 628.439 5. NIEUWS 19U VTM VTM 606.357 6. THE AMERICAN DREAM XL EEN 578.298 7. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 16 PAS DE LA EEN 538.595 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 440.702 9. ESCAPE TO THE CHATEAU, RESTORING THE DREAM EEN 421.701 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 378.788 11. DE KOTMADAM VTM 300.673 12. DE BUURTPOLITIE VTM 276.618 13. TOPDOKTERS PLAY4 244.760 14. MET VIER IN BED VTM 244.690 15. WAT ALS? VTM 241.942 16. TER ZAKE Canvas 204.691 17. NIEUWS 13U VTM VTM 199.449 18. GEVOEL VOOR TUMOR EEN 183.446 19. DE OMGEKEERDE WERELD VTM 170.088 20. STURM DER LIEBE VTM2 129.221

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!