Kijkcijfers: 8, 9 en 10 januari 2021

Dit weekend tellen we weer 8 miljoenenentoppers. Tom Waes is met 'Reizen Waes: Vlaanderen' de winnaar van het weekend geworden. Zaterdag zijn 'F.C. De Kampioenen' en 'Lili en Marleen' aan elkaar gewaagd. De dubbele 'Familie'-aflevering van vrijdag vinden we terug op een zesde plek.

Vrijdag 8 januari 2021



1. Thuis En 1.222.851 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.210.109 3. Iedereen Beroemd En 995.172 4. Blokken En 794.147 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 732.161 6. Familie VTM 634.660 7. Het Journaal 13.00 uur En 523.119 8. Liar En 486.857 9. Sara VTM 481.413 10. Het Rad VIER 468.808 11. Witse En 442.983 12. Big Brother VIER 363.225 13. De Afspraak Canvas 327.743 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 269.949 15. De Buurtpolitie VTM 252.384 16. Terzake Canvas 238.402 17. Maleficent VTM 216.316 18. Neighbours En 216.154 19. I, Tonya Canvas 154.383 20. Murdoch Mysteries En 147.816

Zaterdag 9 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.117.389 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 759.150 3. F.C. De Kampioenen En 706.859 4. Lili en Marleen VTM 653.146 5. The Zoo En 582.469 6. Iedereen Beroemd En 553.730 7. Het Journaal 13.00 uur En 551.515 8. Lost Kings Of Bioko En 455.565 9. Witse En 379.306 10. Dat Belooft Voor Later VTM 315.417 11. About A Boy En 314.614 12. Line Of Duty Canvas 264.697 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 246.232 14. Villa Politica En 212.895 15. Angels & Demons VTM 209.534 16. Sports Late Night VIER 208.997 17. Murder On The Orient Express VTM 2 207.778 18. Beestig VTM 193.547 19. Midsomer Murders En 180.707 20. De Markt En 163.292

Zondag 10 januari 2021



1. Reizen Waes: Vlaanderen En 1.647.874 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.226.410 3. Black-out En 1.086.170 4. The Polar Bear Cub En 1.041.517 5. Veldrijden: Meulebeke (heren) En 1.015.307 6. Sporza En 744.255 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 743.766 8. Veldrijden: Meulebeke (dames) En 728.044 9. Het Journaal 13.00 uur En 680.737 10. De Zonen van Van As VTM 580.097 11. Great Continental Railway Journeys En 493.779 12. Dagelijkse Kost En 487.397 13. De Zevende Dag En 397.408 14. Het Hoge Noorden En 357.468 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 307.115 16. Shooter VTM 215.052 17. Sports Late Night VIER 190.899 18. RIP 2020 VTM 188.606 19. Over de Oceaan VIER 168.390 20. Voetbal: Sint-Truiden-Club Brugge Eleven Pro League 1 154.236

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

