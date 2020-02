Kijkcijfers: 7, 8 en 9 februari 2020

Welke programma's waaiden dit weekend gezwind de huiskamers binnen en wat ging aan de kijkers voorbij? Een overzicht van alle cijfers van de afgelopen dagen vind je hier.

Vrijdag 7 februari 2020

1. Thuis En 1.077.188 2. Het Journaal 19.00 uur En 939.979 3. Iedereen Beroemd En 835.707 4. The Voice Kids VTM 689.085 5. Blokken En 614.431 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 574.051 7. Familie VTM 571.481 8. Wallander En 382.271 9. Het Journaal 13.00 uur En 320.009 10. De Buurtpolitie VTM 288.704 11. 9-1-1 VTM 255.432 12. De Afspraak Canvas 253.341 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 223.918 14. Het Journaal Laat En 187.376 15. Aspe VTM 187.129 16. Terzake Canvas 165.367 17. The Name Of The Rose En 162.588 18. Geubels en de Belgen VIER 161.816 19. Sports Late Night VIER 147.604 20. Spartacus Canvas 145.174

Zaterdag 8 februari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 677.136 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 640.216 3. F.C. De Kampioenen En 611.683 4. 1 Jaar Gratis En 602.878 5. Veldrijden: Lille (heren) En 499.278 6. De 25 VTM 490.338 7. Iedereen Beroemd En 456.907 8. Red Sparrow VTM 423.962 9. Het Journaal 13.00 uur En 393.308 10. Veldrijden: Lille (dames) En 379.733 11. Sporza En 354.068 12. Baby Chimp Rescue En 350.502 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 317.945 14. Sports Late Night VIER 309.269 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 214.963 16. The Legend Of Tarzan VIER 206.812 17. Vranckx Canvas 205.176 18. Dertigers En 200.501 19. Het Journaal Laat En 187.878 20. Below The Surface Canvas 187.331

Zondag 9 februari 2020



1. Kamp Waes En 1.469.693 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.276.251 3. Sportweekend En 1.120.085 4. Over Water En 962.279 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 944.683 6. Het Journaal 13.00 uur En 750.670 7. Lili en Marleen VTM 732.196 8. Basket: WK kwalificatie dames En 579.544 9. Dagelijkse Kost En 565.811 10. The Zoo En 441.959 11. Sporza En 431.473 12. Flying To The Ends Of The Earth En 417.494 13. Het Journaal Laat En 416.926 14. Escape Plan VTM 382.298 15. De Zevende Dag En 375.934 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 375.858 17. Rugby: Brussel (samenvatting) En 370.561 18. Veldlopen: Rotselaar (samenvatting) En 327.686 19. The Voice Kids VTM 279.018 20. DNA Nys En 273.874

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)