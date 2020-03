Kijkcijfers: 6, 7 en 8 maart 2020

De definitieve kijkcijfers van het weekend zijn er. Uiteraard kijken we met bijzondere aandacht naar de resultaten van zondag. Want voor het eerst kruisten de drie grote zenders de degens met hun grote publiekstrekkers.

Vrijdag 6 maart 2020

1. Thuis En 1.024.298 2. Het Journaal 19.00 uur En 929.418 3. Iedereen Beroemd En 856.939 4. The Voice Kids VTM 848.681 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 643.656 6. Familie VTM 619.208 7. Vera En 615.003 8. Blokken En 600.788 9. Het Journaal 13.00 uur En 376.373 10. 9-1-1 VTM 319.326 11. De Buurtpolitie VTM 281.139 12. Temptation Island VIJF 259.388 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 238.824 14. Aspe VTM 214.517 15. De Afspraak Canvas 209.919 16. Loc, Zot van Koken VTM 197.692 17. Medici En 182.944 18. Terzake Canvas 162.208 19. Sturm der Liebe Vitaya 129.245 20. Star Trek Beyond Q2 128.131

Zaterdag 7 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 774.344 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 587.582 3. 1 Jaar Gratis En 569.559 4. F.C. De Kampioenen En 550.780 5. De 25 VTM 449.600 6. Iedereen Beroemd En 446.425 7. Het Journaal 13.00 uur En 311.195 8. Frankie and Johnny En 299.258 9. Life at the Limits - High & Low En 294.735 10. Sports Late Night VIER 271.647 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 260.700 12. Avengers, Infinity War VTM 243.891 13. Darkness, Those Who Kill Canvas 234.671 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 216.809 15. Het Journaal Laat En 202.761 16. Dunkirk VIER 199.303 17. Vranckx & de Nomaden Canvas 188.365 18. t Is Gebeurd VIER 169.141 19. Villa Politica En 145.787 20. Midsomer Murders En 128.113

Zondag 8 maart 2020



1. De Mol VIER 1.048.771 2. Twee tot de Zesde Macht En 962.494 3. Het Journaal 19.00 uur En 928.073 4. Sportweekend En 879.831 5. Blind Getrouwd VTM 826.357 6. Over Water En 774.543 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 699.429 8. Het Journaal 13.00 uur En 563.607 9. Wielrennen: GP Monsere En 487.826 10. Wielrennen: Parijs-Nice - rit 1 En 432.654 11. De Zevende Dag En 378.104 12. Influencers VIER 372.893 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 333.774 14. Cafe De Mol VIER 286.288 15. Basket: finale Beker van Belgi - Antwerpen-Charle En 245.140 16. Safety First: The Movie VTM 237.548 17. Monty Don s American Gardens En 199.821 18. The Voice Kids VTM 193.742 19. Belga Sport - Jean-Pierre Monsere Canvas 188.056 20. Nu Juge, Ni Soumise Canvas 155.256

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)



