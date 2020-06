Kijkcijfers: 5, 6 en 7 juni 2020

Ook het laatste deel van 'Reizen Waes Japan' is de winnaar van het weekend. Zaterdag net geen miljoen kijkers voor 'Het Journaal' op de eerste plaats, iets wat vrijdag wel lukt. 'VTM Nieuws' is het hele weekend het best bekeken programma op VTM. 'Temptation Island' sluit het seizoen af met een elfde plaats. Alle cijfers van het weekend vind je hier.

Vrijdag 5 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.152.646 2. Iedereen Beroemd En 879.579 3. Blokken En 740.444 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 687.773 5. Midsomer Murders En 663.342 6. Sara VTM 542.765 7. Het Journaal 13.00 uur En 478.655 8. Riviera En 310.314 9. De Ridder En 307.139 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 279.752 11. Temptation Island VIJF 274.592 12. Het Journaal Laat En 254.506 13. De Buurtpolitie VTM 245.715 14. De Afspraak Canvas 236.590 15. Spider-Man: Homecoming VTM 236.107 16. The Mechanic Q2 212.597 17. Terzake Canvas 197.559 18. Run All Night VIER 169.106 19. Whiplash Canvas 159.041 20. The Next Three Days En 152.067

Zaterdag 6 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 996.624 2. F.C. De Kampioenen En 706.661 3. Iedereen Beroemd En 699.550 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 625.777 5. Britain s Busiest Airport Heathrow En 557.625 6. De 25 VTM 556.635 7. Het Journaal 13.00 uur En 458.391 8. Spy in the Wild: The Poles En 426.658 9. Coco VTM 355.787 10. Death Wish VIER 352.664 11. Pay It Forward En 346.999 12. Het Journaal Laat En 282.367 13. De Ridder En 270.106 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 264.911 15. De Markt En 202.684 16. Vranckx Canvas 196.946 17. Villa Politica En 196.783 18. Wij, Heren van Zichem En 181.374 19. Les Petits Meurtres d Agatha Christie En 171.777 20. Acts Of Violence Q2 164.245

Zondag 7 juni 2020

1. Reizen Waes Japan En 1.367.366 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.018.532 3. The Secret Life Of The Zoo En 942.764 4. Flikken Maastricht En 859.352 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 661.100 6. Lili en Marleen VTM 646.948 7. Het Journaal 13.00 uur En 639.888 8. De Zevende Dag En 408.876 9. The Proposal VTM 405.424 10. Rick Stein s Secret France En 404.016 11. Wij, Heren van Zichem En 353.294 12. Dagelijkse Kost En 344.725 13. Het Journaal Laat En 333.815 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 326.868 15. Poirot En 203.841 16. Inside the USA Gymnastics Scandal Canvas 154.273 17. First Dates En 148.337 18. Groeten Uit VTM 143.606 19. Ice Age 3: Dawn Of The Dinosaurs VTM 142.874 20. Faroek VTM 140.483

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)